Marianna e Biagio Antonacci, a distanza di anni il motivo dell’addio: era obbligata a farlo

Biagio Antonacci e Marianna Morandi, dopo anni spunta il motivo dell’addio tra i due: lei era obbligato a farlo. E chi lo avrebbe mai detto? Ecco perché è finita tra di loro. Che pena!

Marianna e Biagio Antonacci sono stati insieme tanti anni. Hanno vissuto un amore che sembrava eterno, poi, d’improvviso, i due si sono lasciati, così di punto in bianco. Dopo anni viene a galla tutta la verità: lei era costretta a farlo.

Biagio Antonacci e Marianna Morandi, storia di un grande amore

Biagio Antonacci è stato in coppia per tanti anni con Marianna Morandi, quest’ultima è la figlia primogenita del più famoso Gianni e di Laura Efrikian. I due non sono mai convolati a nozze ma hanno messo su famiglia e portato al mondo due meravigliosi bambini, oggi uomini, Paolo e Giovanni.

Loro, che sembravano una delle coppie più belle dello showbiz italiano, proprio come tante altre sono scoppiati. Ma, come mai è finita tra Biagio e Marianna? La coppia ha sempre cercato di mantenere la vita privata lontano dai gossip. Mai nessuna voce di crisi o pettegolezzo maligno sul loro conto.

Quando tutti credevano che ogni cosa stesse andando nel verso giusto, ecco che i due annunciano il loro addio. Finalmente, dopo anni spuntano fuori le ragioni che hanno portato Biagio e Marianna a separarsi e viene a galla anche una rivelazione inaspettata: la figlia di Morandi era obbligata a farlo.

Ecco tutta la verità dietro la rottura della famosa coppia

Biagio Antonacci e Marianna Morandi sono stati insieme dal 1993 al 2002 e hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai gossip. Persino la fine della loro relazione è avvenuta lontano dai riflettori. Nessuno, però, almeno fino ad ora, ha mai saputo perché i due si sono detti addio. Finalmente dopo anni spunta la verità.

Biagio Antonacci si è sempre considerato un outsider, un contro corrente e così ha vissuto anche la sua relazione con la figlia di Morandi. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il famoso cantante ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua ex compagna e sulla madre dei suoi figli:

“Non mi sono mai sposato. Ho fatto due figli con una donna, Marianna, con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti. Poi mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale. Vivo con lei e sua figlia e mi sento padre anche se non lo sono per legame biologico, quindi sembra che io abbia dato un calcio a ogni forma di tradizione ma invece delle cose dentro le ho e sono venute fuori soprattutto nella forma del senso di colpa ogni volta, ed è stato per scelta, in cui mi sono discostato da quello che avrei dovuto fare”.

Tutti hanno sempre pensato che la rottura tra Biagio e Marianna sia avvenuta per tradimenti o incompatibilità caratteriali ma la verità è un’altra. La figlia di Morandi, donna pacata e tranquilla, per tanti è stata una groupie, “obbligata” a seguire Biagio nei concerti per amore del cantante.

Con una famiglia a seguito, la situazione è diventata ingestibile. La lontananza li ha portati ad essere sempre più distanti. Marianna, a un certo punto, ha deciso che questa vita non faceva più per lei. Oggi, nonostante lei e Biagio si siano detti addio tanti anni fa, sono ancora in buoni rapporti.

Tutto merito dei figli che li tengono ancora uniti nonostante tutto. Antonacci ha affermato che i figli sono sempre stati messi al centro della coppia, a prescindere dalle incomprensioni con Marianna: rispetto e fiducia tra di loro ci sono sempre stati e continuano ad esserci. Questa è la ragione per cui ancora oggi vanno d’amore e d’accordo.