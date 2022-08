Letizia di Spagna, colpo di scena in casa reale: “La principessina è finita sotto i ferri”

Secondo alcune indiscrezioni Letizia Ortiz ha permesso a sua figlia di sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici. Ecco quali.

In Europa la famiglia reale più famosa è quella del Regno Unito dei Windsor la cui regnante è la Regina Elisabetta II con 70 anni di sovranità sul proprio regno diventando una delle sovrane più longeve di sempre.

Ma oltre lei, in Europa abbia anche altre monarchie tra cui quella Spagnola il cui Re è Filippo VI di Spagna salito al trono il 19 giugno 2014 dopo l’abdicazione di suo padre il Re Juan Carlos I di Spagna.

Letizia Ortiz, la figlia finisce sotto i ferri?

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, questo il nome completo del sovrano è sposato dal 2014 con Letiza Ortiz, giornalista spagnola divenuta regina consorte.

I due hanno avuto due figlie Leonor e Sofia e in particolare Leonor di Borbone-Spagna il cui vero nome corrisponde a Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz è l’erede al trono nonostante abbia appena 17 anni.

Per questo motivo, sua madre che si è sempre mostrata come una donna perfetta e sembra non far trasparire nessuna notizia fuori le mura del castello, sarebbe intenzionata a farla diventare una regina perfetta.

Secondo le informazioni trapelate da Palacio de La Zarzuela, sembrerebbe che la regina abbia un comportamento molto severo con Leonor e che le stia implicando un’istruzione molto rigida al fine che possa comportarsi nel giusto modo quando salirà al trono.

Ma alcuni sudditi come riportato da diario.elmundo.sv hanno notato qualcosa di veramente particolare nell’aspetto fisico della principessa e in molti affermano che il viso della principessa è cambiato molto.

Leonor è inoltre una delle quattro principesse europee eredi al trono assieme a Vittoria di Svezia, Elisabetta del Belgio e Caterina Amalia dei Paesi Bassi, tutti gli altri futuri eredi al trono delle altre monarchie europee, invece, sono di sesso maschile.

Il suo ruolo in futuro sarà molto importante perché quando salirà sul trono Leonor diventerà la prima regina regnante di Spagna dai tempi della sua ava Isabella II, il cui regno è terminato nel 1868.

Per questo motivo, Letizia Ortiz sarebbe ben attenta alla sua educazione e alla sua immagine e a partire dal 2019 l’agenda della principessa ha cominciato a riempirsi di impegni, tenendo il suo primo discorso al Premio Principessa delle Asturie.

Inoltre, nel 2015 le è stata conferita l’Onorificenza di Dama dell’Ordine del Toson d’oro, assegnatole ufficialmente soltanto nel 2018 in occasione del cinquantesimo compleanno di suo padre.

I ritocchi della futura erede al trono

La regina consorte nel corso degli anni ha fatto utilizzo della chirurgia plastica per modificare alcune parti del suo corpo e mostrarsi sempre impeccabile e sembra che abbia deciso di permettere un intervento anche a sua figlia.

Confrontando le foto del passato si può notare come Leonor abbia il naso più stilizzato e anche le sue sopracciglia e i suoi denti sono ben diversi rispetto a qualche anno fa e questo ha fatto sospettare molti sudditi.

I media spagnoli, hanno riportato la notizia con grandi titoli tra cui “La principessina è rimasta sotto ai ferri” per catturare l’attenzione dei lettori, ma per ora la notizia non ha nessun fondamento e nessun membro della Casa Reale ha confermato o smentito queste voci, che stanno facendo scandalo in Spagna.

La principessa Leonor di Spagna ieri e oggi…

C’è chi dice abbia fatto ricorso al bisturi…voi che ne pensate? PIC.TWITTER.COM/HEJM6SZQCX — LaLUNAtica (@sono_lunatica) AUGUST 28, 2022

Gli appassionati delle vicende della Casa Reale Spagnola sono convinti che questi interventi sulla principessa Leonor siano stati effettuati e che non sarebbe una sorpresa visto che la stessa regina ne fa uso.

Per loro, la ricerca della perfezione da parte di Letizia avrebbe convinto sua figlia a sottoporsi al bisturi per far in modo di mostrarsi senza difetti dato il ruolo che andrà a ricoprire in futuro.

Al momento però, rimangono delle ipotesi e nessuno può confermare che la principessa abbia davvero accettato di migliorarsi sotto consiglio di sua madre.