Katia Ricciarelli, avete capito quanto prende di mantenimento da Pippo Baudo? “Beata lei”

Katia Ricciarelli, sapete quanto si intasca come mantenimento da Pippo Baudo? Cifre davvero astronomiche. Ecco quanto riceve la famosa cantante italiana dall’ex marito.

Katia Ricciarelli è stata sposata per tanti anni con il principe della Rai, Pippo Baudo. Dopo un matrimonio felice, arriva il divorzio. Sapete che cifre percepisce la cantante per il mantenimento? Scopriamolo.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, storia di un grande amore finito male

Katia Ricciarelli è una cantante dal talento straordinario, una delle voci più belle di cui il panorama lirico italiano può andare fiero. Pippo Baudo è invece il principe della televisione, così fu definito negli anni d’oro della sua carriera dai giornalisti, il presentatore con più presenze all’attivo di Sanremo.

Katia e Pippo si sono conosciuti quando entrambi stavano vivendo i loro primi grandi successi professionali. Dopo un breve fidanzamento, nel 1986 sono convolati a nozze.

Il loro sembrava un sentimento puro, bellissimo, destinato a durare per sempre, ma così non è stato. La mancanza di dialogo, come ha confessato Katia Ricciarelli, li ha portati a separarsi e a mettere fine al loro matrimoniale.

Punto e a capo. Ricomincia per entrambi una nuova vita. A seguito della separazione, il famoso conduttore italiano si ritrova costretto a fare fronte agli obblighi legali che dalla fine di un matrimonio derivano, come l’assegno di mantenimento per l’ex moglie. A questo proposito, sapete quanto prende la bella cantante? Ve lo diciamo noi.

Quanto percepisce di mantenimento la famosa cantante italiana

Sebbene Katia e Pippo sono stati spostati per oltre 20 anni, il loro matrimonio non è stato benedetto con l’arrivo di un figlio. Il lavoro, la distanza e la mancanza di comunicazione, hanno portato la coppia a scoppiare. Dopo la separazione consensuale, il tribunale ha deciso la somma che Pippo Baudo avrebbe dovuto versare alla sua ex moglie: un assegno mensile da ben 12.000 euro!

Una cifra incredibile, astronomica, a cui si aggiungeva anche una liquidazione di alcuni milioni di euro, all’incirca una decina, secondo alcune fonti. Katia Ricciarelli è voluta intervenire su questa situazione che per anni ha destato curiosità tra i suoi fan.

L’artista, una volta per tutte, racconta verità. La Ricciarelli ha affermato che dal divorzio, dopo la assegnazione da parte del giudice di un assegno di mantenimento pari a 12.000 euro, la cantante ha percepito la cifra pattuita solo per un breve periodo di tempo, dopodiché l’assegno di mantenimento è stato sospeso quando dalla separazione si passò al divorzio.

Da quel momento, Pippo Baudo non ha più versato un solo centesimo alla sua ex moglie. La Ricciarelli è riuscita ad andare avanti grazie alle sue risorse economiche. Cantante di grande successo, è riuscita ad assicurarsi un futuro tranquillo grazie alla sua carriera.

Queste le sue parole:

“Al momento della separazione, in una fase interlocutoria, il tribunale mi diede un assegno di 12.000 euro mensili che io percepii solo per un periodo, poi lo stesso venne sospeso quando il nostro matrimonio si chiuse col divorzio e da quel momento, il mio ex marito non mi ha dato più niente”.

Nonostante i due si siano lasciati e nemmeno troppo bene, dopo anni di silenzio e avvocati, oggi sono tornati a parlare e hanno riallacciato i rapporti.