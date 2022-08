“Federica Pellegrini non ha retto”, è successo durante il matrimonio: la telecamera immortala tutto

Durante il matrimonio di Federica Pellegrini è successo qualcosa che ha sorpreso tutti quanti. Ecco cosa è accaduto e cosa hanno ripreso le telecamere.

Federica Pellegrini è una nuotatrice italiana campionessa più volte di medaglie che hanno portato l’Italia a trionfare nello sport da lei praticato e dopo aver lasciato il mondo dello sport ha deciso di giungere a nozze con il suo fidanzato.

La donna è giunta all’altare lo scorso 27 agosto sposando il suo compagno Matteo Giunta la cui relazione è stata ufficializzata dopo le Olimpiadi di Tokyo e dopo tante disavventure amorose, finalmente Federica sembra aver trovato l’uomo della sua vita.

Federica Pellegrini: le telecamere hanno immortalato il momento inaspettato

La nuotatrice, è stata legata sentimentalmente per molti anni con il nuotatore Luca Marin ma i due si sono lasciati dopo che l’uomo ha scoperto il tradimento da parte della Pellegrini con un suo collega.

Come ha rivelato lo stesso Marin, qualche anno fa all’interno del programma Rivelo, condotto da Lorella Boccia su Real Time, durante un momento di pausa ai mondiali del mondo di Shangai, non riusciva a trovare la sua fidanzata.

Dopo averla cercato in lungo e in largo ha deciso di andare a bussare alla porta del suo amico e collega Filippo Magnini ed è proprio qui che ha scoperto la Pellegrini intenta a tradirlo con il nuotatore.

Da quel momento in poi, Luca Marin ha deciso di non continuare la relazione con la nuotatrice che invece ha deciso di intraprendere una storia d’amore con Filippo Magnini ma anche questa non è andata nel migliore dei modi.

Dal 2011, la donna ha avuto come allenatore Matteo Giunta, cugino e preparatore atletico di Magnini che ha conquistato giorno dopo giorno la nuotatrice a tal punto da chiederle di diventare sua moglie.

Magnini, invece, ha lasciato il mondo del nuoto e ha messo su famiglia con l’ex velina Giorgia Palmas ma nessuno dei due si è presentato al matrimonio facendo intendere che tra loro c’è ancora qualche questione in sospeso.

Presenti invece i quattro bulldog della coppia e tutti i loro amici, ma Federica e Matteo non si sarebbero mai aspettato quello che è accaduto e che le telecamere hanno immortalato durante il lieto evento.

La cerimonia è stata blindatissima e fuori dalla chiesa c’erano una marea di bodyguards ad accertarsi che nessuno che non facesse parte dei 160 invitati si introducesse alla cerimonia svolta all’interno della chiesa di San Zaccaria a Venezia.

Quel che accade “anche” ai matrimoni vip

Il matrimonio è stato organizzato in modo minuzioso dal famoso wedding planner Enzo Miccio che ha deciso di rendere sofisticato ed elegante il tutto curando ogni minimo dettaglio per la Divina e suo marito.

A celebrare il rito è stato don Antonio Genovese che ha visto nascere la Pellegrini fin da bambina e quindi anche per lui è stata una grande emozione come anche per la stessa nuotatrice.

Infatti, non sono mancati i momenti commoventi e il folto gruppo di invitati non ha retto le lacrime e in molti si sono commossi dopo aver visto la sportiva in abito da sposa abituati a vederla in altre vesti. La pellegrini non ha retto alle lacrime, infatti, mediante qualche scatto social molti hanno notato la commozione della grande campionessa italiana.

Anche il gruppo di invitati al matrimonio della Pellegrini non ha retto a trattenere le lacrime davanti alla gioia e alla felicità dei due novelli sposi…ma anche a gettare manciate di riso addosso ai nuovi coniugi!

Anche i suoi fan, su Twitter si sono espressi in modo positivo per il suo outfit e in molti hanno fatto notare che anche ad un matrimonio elegante come quello di un vip, non si può non usare la tradizione del lancio del riso.

Dopo la cerimonia gli sposi hanno festeggiato in un esclusivo resort sull’Isola delle Rose dove passeranno anche la prima notte e poi come viaggio di nozze faranno un tour degli Stati Uniti toccando come tappe alcune città che loro stessi hanno definito i lori posti del cuore.

Noi non possiamo far altro che augurare a Federica e a Matteo tante felicitazioni per la loro unione.