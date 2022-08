Biscotti della nonna, bastano 3 semplici ingredienti per conquistare tutti: davvero buonissimi

By

Cucinare i biscotti può essere facile, divertente, inoltre per molti è il miglior antistress conosciuto.

Il segreto nel trovare una ricetta che ci piace, un po’ di pazienza, buoni ingredienti e voilâ!

Biscotti della nonna

Quando si cucinano i biscotti in casa il profumo si diffonde ovunque nelle stanze, un aroma capace di fare invidia a tutto il palazzo. Le ricette dei biscotti della nonna sono tante quante le nonne!

Solo leggendo il titolo della ricetta ci accorgiamo da subito che la ricetta sarà un successo. La sapienza culinaria dei nostri anziani non ha prezzo, con tre ingredienti, una casseruola e un po’ di fuoco, sono state allestite delle feste che già molti grandi cuochi ambiscono. Ci siamo abituati a consumare biscotti confezionati super elaborati che molte volte ci lasciano insoddisfatti! Con questi semplici ingredienti si possono preparare dei biscotti deliziosi che richiederanno pochissimo tempo, saranno perfetti da gustare per la colazione o la merenda. Possiamo accompagnarli da una tazza di te o da un buon bicchiere di latte. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e come procedere per la loro realizzazione. Si tratta di una ricetta semplicissima da fare si tratta di assemblare solo tre ingredienti che tutti abbiamo in casa: farina, zucchero e 3 uova.

Ingredienti per i biscotti della nonna

250 grammi di zucchero + 1 cucchiaio di zucchero

280 grammi di farina

3 uova

Preparazione

Per prima cosa è necessario che le uova si rompano in una terrina. A questo punto, si aggiungono lo zucchero e si deve lavorare con un mixer elettrico anche per 10-15 minuti.

In seguito, si incorpora la farina setacciata con un cucchiaio di legno in modo che il composto sia ben miscelato. Non appena è stato ottenuto un composto cremoso, si unisce un cucchiaio di zucchero.

A impasto ultimato, si prende una pirofila da forno e la si riveste con un foglio di carta da forno. A questo punto, utilizzando un cucchiaio, si preleva un po’ di impasto e si mette sulla pirofila da forno.

Dopo aver modellato il nostro piccolo impasto, dandogli una forma tonda, eseguiamo la medesima operazione fino a terminare tutta la preparazione appena ultimata.

A questo punto si mette la pirofila a cuocere nel forno. Si lasciano in cottura i biscotti a una temperatura di 190 gradi al massimo, per un quarto d’ora.

Non appena terminata la cottura, si toglie la pirofila dal forno e la si fa raffreddare a temperatura ambiente. A questo punto non resta che immergerli in una delle nostre bevande calde predilette.

A colazione e a merenda, questo tipo di biscotti è un ottimo spuntino. Si prestano anche per una cenetta light da consumare con una buona tazza di tè.

In breve, si presentano per essere ideali in qualsiasi occasione del giorno.