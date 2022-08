Aloni e macchie scure sulle posate di acciaio, l’efficace rimedio naturale: basta 1 cucchiaio

Una cosa deve essere sempre chiara: gli stessi strumenti per la pulizia non dovrebbero essere usati per tutti gli oggetti che utilizziamo in cucina.

Per le posate, i panni morbidi, le spugne o i panni in microfibra sono i migliori. Inoltre, quest’ultimo assicura che l’acciaio inossidabile mantenga il suo aspetto del primo giorno.

In ogni caso sono da evitare raschietti, spugne in filo o acciaio o qualsiasi altro strumento che possa graffiare la superficie delle nostre posate.

Devono inoltre essere utilizzati i corretti prodotti per la pulizia. Nonostante in commercio si possano trovare molti prodotti chimici, esistono metodi più naturali per la pulizia delle posare.

Ma come dobbiamo procedere per la buona manutenzione delle nostre posate? Prima di tutto, rimuovere sempre i resti di cibo o bevande il prima possibile.

Se, ad esempio, lasciamo un cucchiaino in una tazza di caffè macchiata per due ore, sarà più difficile rimuovere lo sporco e, inoltre, incoraggeremo le posate a rovinarsi prematuramente.