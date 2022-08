Yogurt nelle piante, lo stanno facendo tutti i giardinieri: anche i vicini vorranno sapere il segreto

Molti non sono a conoscenza degli effetti magici che può avere lo yogurt nelle piante, quando fanno giardinaggio.

Lo yogurt contiene moltissimi nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno come calcio, vitamine del gruppo B, fosforo, magnesio e potassio.

Yogurt nelle piante, lo stanno facendo tutti

Proprio come gli esseri umani, anche le piante amano essere annaffiate con il latte, incluso lo yogurt, il latte fresco. Scopriamo dunque gli effetti magici dello yogurt nel giardinaggio di cui potresti aver bisogno.

Potrebbe stupire sapere che molti giardinieri hanno l’abitudine di versare dello yogurt nelle piante in giardino. Questo perché lo yogurt contiene moltissimi nutrienti di cui anche le piante hanno bisogno.

Si tratta degli stessi elementi che fanno bene all’uomo, elementi come il calcio, il fosforo e il magnesio, ma anche il potassio e le vitamine del gruppo B. Quindi perché non utilizzare anche per loro un alimento prezioso come lo yogurt o ad esempio il latte fresco?

Tra i tanti effetti magici dello yogurt nelle piante c’è quello di aiutarle a crescere meglio proprio in virtù di quel calcio, che aiuta nella crescita gli umani. Non solo lo yogurt è di aiuto alle piante per resistere a parassiti e malattie.

Inoltre, i batteri benefici nello yogurt aiuteranno il terreno a diventare più poroso in modo che le radici possano crescere costantemente e richiedendo solo poco o addirittura nessun fertilizzante chimico.

Questi sono degli ottimi modi naturali per coltivare verdure gustose e biologiche.

Per combattere la muffa del terreno

L’uso dello yogurt in giardino protegge le piante da malattie fungine, che danno origine anche alla muffa. Per realizzare un naturale prodotto anti muffa, basterà po’ di yogurt bianco e un po’ d’acqua, che useremo miscelati da spruzzare sulla terra.

Mischiarlo al compost casalingo

Molti giardinieri amano fare il compost da se, per arricchirlo sarò sufficiente versare lo yogurt in profondità all’interno del compost e quindi ricoprirlo con delle foglie. Questa aggiunta promuoverà la fertilità del suolo e il tasso di microbi.