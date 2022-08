Torta ai 12 cucchiai, la prepari senza bilancia: soffice e altissima | Soltanto 160kcal

C’è chi prepara i dolci, come la torta, misurando gli ingredienti con la bilancia, chi utilizzando un banalissimo cucchiaio da cucina.

In cucina abbiamo diversi oggetti in grado di aiutarci a misurare senza impiegare una bilancia. In base alle dimensioni e alla capacità, ad esempio, una singola tazza può variare anche se di poco nelle proporzioni.

Torta ai 12 cucchiai

Si tratta indubbiamente di una sofficissima torta alta, la torta 12 cucchiai, perfetta in ogni momento della giornata, in quanto buona e adatta a ogni occasione. Può essere facilmente assaporata con una tazza di tè a colazione o nel pomeriggio, ma anche offerta in occasione di una festicciola, come un compleanno, con amici e parenti.

Prepararlo non richiede tempo, solo cinque minuti, in quanto il processo è facile e lo possono eseguire tutti. Si tratta di una torta anche estremamente light e si presta a un’alimentazione controllata.

È chiamata in questo modo in quanto gli ingredienti essenziali della ricetta devono essere misurati tramite un cucchiaio.

Una porzione di questa soffice torta da un apporto di soli 160 Kcal, piacerà anche a quanti sono a dieta. Vediamo cosa occorre, a parte il cucchiaio, per preparare questa soffice torta e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti torta ai 12 cucchiai

12 cucchiai di farina

12 cucchiai di latte

10 grammi di lievito per dolci

12 cucchiai di olio vegetale

6 cucchiai di dolcificante stevia (a piacere si sostituisce con 12 cucchiai di zucchero normale)

(a piacere si sostituisce con 12 cucchiai di zucchero normale) 3 uova medie

la scorza grattugiata di 1 limone biologico

1 pizzico di sale

½ succo di limone

Preparazione

Iniziamo la nostra torta 12 cucchiai prendendo in una ciotola capiente in cui rompete le uova e dopo versare il dolcificante o in alternativa lo zucchero semolato ed il sale. Quindi facendoci aiutare da delle fruste elettriche iniziamo a montare gli ingredienti fino a farne un composto soffice e spumoso.

A questo punto si inizia a versare a filo prima il latte e poi l’olio extravergine di oliva, quindi la buccia del limone non trattato e il succo del limone filtrato. Continuiamo mescolando con una spatola morbida da cucine e iniziamo a versare la farina e il lievito entrambi setacciati, quindi si amalgamano gli ingredienti con movimenti dal basso verso l’alto.

A questo punto siamo pronti a rivestire una teglia da forno apribile da 20 centimetri con della carta da forno.

Travasiamo all’interno dello stampo l’impasto appena ottenuto e per eliminare eventuali bolle d’aria, si sbatte la teglia delicatamente sul tavolo.

Alla fine si deve cuocere in forno preriscaldato e alla temperatura di 180°C per 35 minuti.

Per essere certi della cottura si può fare la prova dello stecchino, se una volta estratto dalla torta è asciutto è pronta e si estrae dal forno e si lascia raffreddare al meglio a temperatura ambiente.

Per finire, è sufficiente completare la decorazione con lo zucchero a velo, quindi i può tagliarla a fette per servirla.