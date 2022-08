Serpenti in giardino, come comportarsi? NON fare questa mossa: rischi il carcere

By

Il serpente non è certo un animale domestico e scoprire di avere dei serpenti in giardino da origine a diverse sensazioni, quasi tutte per nulla piacevoli!

Ma perché incutono tante sensazioni spiacevoli i serpenti? La paura è un’emozione che gli animali, e anche noi, provano come risultato della percezione del pericolo o della minaccia e che fa parte di quelle emozioni che possono essere considerate necessarie per la nostra sopravvivenza.

I serpenti velenosi sono stati un pericolo per i nostri antenati primati durante i milioni di anni in cui hanno convissuto. Questo fatto ha probabilmente causato la selezione di meccanismi per il rilevamento rapido e la risposta a queste minacce nei primati.

Serpenti in giardino

Il rifiuto (o in alcuni casi la fobia) che i serpenti generano nella maggior parte degli umani adulti potrebbe essere uno degli unici istinti che conserviamo e che abbiamo ereditato dai nostri antenati.

Se non si desidera avere in giardino dei serpenti, dobbiamo eliminare tutti i nascondigli. È molto importante che il tuo giardino sia ben sgomberato e che non abbia piante a foglia o cespugli.

Dovresti mantenere il prato ben tagliato posizionando i cespugli più alti lontano dalla propria casa. Il motivo è semplice: possono fungere da nascondiglio per i serpenti.

Non si dovrebbe mai accumulare mucchi di erba o foglie, legna da ardere, o oggetti ingombranti in giardino.

Fondamentalmente, va mantenuto sempre ordinato e pulito, in caso contrario, i serpenti si sentiranno più al sicuro vagando per la tua proprietà, poiché avranno dei posti dove nascondersi se si sentono minacciati.

Quello che qui è visto come qualcosa di malefico, retaggio in parte della cultura occidentale in paesi come l’India è considerato al pari di una divinità, comunque temuta.

Nessuno si sognerebbe di lasciarsi avvicinare da un cobra, pur trattandosi di un animale venerato, infatti è relazionato al dio Shiva, signore delle due forze superiori ma in contraddizione: distruzione e creazione.

Serpenti velenosi in Italia