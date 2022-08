Pizzette pasta sfoglia, in pochissimi minuti prepari questa delizia: andranno a ruba

By

Una piccola delizia che ci ricorda un po’ la pizza, sono le pizzette pasta sfoglia, che si possono preparare in pochissimi minuti!

La pizza è uno degli cibi più popolari al mondo, c’è un ragione che giustifica la popolarità della pizza, e le pizzette di pasta sfoglia sono una piccola delizia a portata di “bocca”.

Pizzette pasta sfoglia

Questo genere di alimenti è attraente per gli esseri umani: grassi, dolci, ricchi e complessi. In questo caso, la pizza ha tutte queste prerogative. Il formaggio è un alimento ricco di grassi, i ripieni a base di carne sono tendenzialmente sostanziosi e la salsa è dolce.

Con gli ingredienti a base di formaggio e salsa di pomodoro, il connubio è perfetto. Di per sé sono buoni, ma se mangiati in combinazione tra loro i loro sapori diventano ancora più gustosi.

Si tratta di un composto, quello delle pizzette di pasta sfoglia, che fa venire l’acquolina in bocca in attesa del prossimo boccone! Un’altra qualità delle pizzette che le rendono così deliziose: i suoi ingredienti diventano leggermente colorate e croccanti durante la cottura in forno.

Per la loro preparazione ci dovremo dotare di un coppapasta di diametro 7 cm, di un rotolo di carta da forno, della leccarda o di una larga teglia da forno, di un pennello da cucina e di una piccola ciotola.

Vediamo quali ingredienti ci occorrono per preparare queste deliziose pizzette e come procedere passo passo per la loro realizzazione.

Ingredienti per pizzette di pasta sfoglia

un rotolo di pasta sfoglia

sale quanto basta

un filo d’olio extra vergine di oliva

formaggio camembert quanto basta

pomodorini rossi quanto basta

origano quanto basta

timo quanto basta

erbe aromatiche fresche a proprio gusto

Preparazione