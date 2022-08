“Non lo vedo più”, Chanel senza freni: quella terribile frase spezza il cuore a papà Totti

Chanel Totti ha confessato in una live qualcosa che ha spezzato il cuore di suo padre Francesco Totti. Ecco cosa ha rivelato.

L’11 luglio, giorno in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno rivelato in due comunicati differenti la volontà di volersi separare hanno chiesto anche di rispettare la privacy per tutelare i propri figli.

Però, come spesso accade, questo non viene fatto da parte di giornalisti e paparazzi dato che la notizie di una loro crisi di coppia circola da ormai tanto tempo e dopo varie smentite si è rivelata veritiera.

Chanel Totti e la rivelazione sul rapporto con lui

Ma a metterci anche del suo è stata la secondogenita della coppia Chanel che è diventata una vera e propria star di Tik Tok dove vanta numerosi followers che la seguono in modo assiduo.

La ragazza, dopo quello che è accaduto nella sua famiglia, ha deciso di viaggiare insieme a sua madre e i suoi fratelli Cristian e Isabel in Tanzania per poi seguirli a Sabaudia dove hanno passato del tempo insieme.

In questo periodo, la ragazza si è presa una pausa dal social che la sta rendendo famosa, e in molti hanno pensato che Chanel ha voluto essere il più vicino possibile a sua madre rispetto invece a suo padre.

Infatti, sembrerebbe che la secondogenita di Totti abbia preferito andare a vivere con delle amiche piuttosto che passare del tempo con suo padre nella casa nel litorale laziale.

Però la notizia non è confermata e si tratta soltanto di un’ipotesi e la ragazza potrebbe anche aver invitato le due amiche nella sua casa per farle compagnia e non pensare a quello che sta vivendo.

Mentre Chanel sembra essere più vicina alla conduttrice, Cristian, suo fratello maggiore sembra essere più vicino a suo padre e in questo periodo sta facendo avanti e indietro da Roma a Milano per via dei suoi impegni calcistici.

Sono molti infatti coloro che vorrebbero vedere un nuovo Totti in campo e che vorrebbero il primogenito dell’ex calciatore seguire le orme di suo padre indossando la maglia dell’AS Roma nella nazionale principale di Serie A.

In una diretta di qualche settimana fa di Chanel avevamo appreso che si era smarrito uno dei due gatti Sphynx della famiglia, Alfio e Ilary Blasi nelle ultime ore ha scritto che è stato ritrovato, ringraziando tutti quanti per essersene preoccupati.

Inoltre, pare che tra la conduttrice e l’ex calciatore ci sia stata un’ennesima lite dovuta dal fatto che Totti sembra aver portato nella casa a Sabaudia la sua nuova presunta fiamma Noemi Bocchi e Ilary si sia infuriata a tal punto da prendere Isabel e portarla via in Croazia in vacanza con lei.

La verità detta nella diretta sui social

Intanto, Chanel in un’ultima diretta su Tik Tok ha chiesto ai suoi followers di farle alcune domande e dopo essersi infastidita per alcune riguardanti la sua famiglia ha risposto ad una su suo fratello.

Un fan le ha chiesto che fine avesse fatto e come sta Cristian e la ragazza ha risposto in un modo che ha spiazzato tutti quanti mandando il cuore di suo padre in frantumi per quello che è successo.

“Non lo so” – ha risposto Chanel – “Non lo vedo più. Non ci sentiamo”. Con queste parole la giovane Totti ha fatto intuire che lei e suo fratello maggiore non sono in ottimi rapporti e questo potrebbe essere per via della situazione famigliare che stanno avendo e della visione diversa del caso.

Qualora fosse questo il motivo della faida tra i due fratelli, Francesco Totti ne sarebbe rattristito visto che da sempre ha voluto formare una famiglia unita e secondo alcune fonti avrebbe anche evitato il divorzio.

Però, la lontananza tra Chanel e Cristian potrebbe essere anche a causa degli impegni del ragazzo con il mondo del calcio e nulla di particolare come invece sul web in molti hanno pensato.