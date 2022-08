Brescia: muore la 19enne Stella Mutti in un incidente a Rezzato

By

Oggi si terranno i funerali di Stella Mutti, la ragazza di 19 anni morta nel bresciano a causa di un incidente stradale.

La ragazza era in moto con il fidanzato, ora è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.

La morte di Stella Mutti

La cronaca italiana si arricchisce tristemente di un altro incidente sulle nostre strade, stavolta a farne le spese è una giovane di 19 anni, originaria di Nuvolento.

La ragazza si trovava a Rezzato, in provincia di Brescia, quando con il fidanzato di 22 anni stava percorrendo via Matteotti e si trovavano all’altezza dell’incrocio con via Garibaldi.

Proprio in questo punto, intorno all’una e 30 della notte fra giovedì e venerdì, la Yamaha si è scontrata con una Jeep guidata da un uomo che si muoveva nello stesso senso di marcia, in direzione Lago di Garda, questo risulterà positivo al test alcolemico.

Stella Mutti è sbalzata dalla sella cadendo rovinosamente sull’asfalto dopo aver volato alcuni metri, in seguito è stata travolta proprio dalla moto.

La giovane è morta sul colpo mentre il fidanzato ha riportato solo lievi ferite ed è stato soccorso dall’ambulanza che è giunta sul luogo e quindi trasportato in ospedale con codice giallo.

Anche se la dinamica è in corso di accertamenti, secondo quanto emerso finora dalle indagini della Polizia Stradale di Brescia, la Jeep stava effettuando una manovra proibita in quel tratto di strada.

Gli accertamenti

La Polizia Stradale è subito intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e fare gli accertamenti del caso.

Dopo aver chiuso il tratto stradale per alcune ore, in modo da consentire il trasporto della salma all’obitorio e del ragazzo in ospedale, hanno fermato l’automobilista che guidava la Jeep e hanno effettuato l’alcol test, al quale è risultato positivo.

Il 27enne infatti stava viaggiando ad alta velocità e con un tasso alcolemico quasi 3 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Dunque, per ora è in stato di fermo e si attendono provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Il giovane è indagato con l’accusa di omicidio stradale, ora si attende l’esito delle perizie per chiarire la dinamica.

Il fidanzato è ancora sotto shock per quanto avvenuto e i le forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda, attendono che sia dichiarato completamente fuori pericolo per poter ascoltare la sua versione dei fatti.

Il ricordo di Stella

Oggi alle 16 si celebreranno i funerali della ragazza, presso la parrocchia di San Lorenzo a Nuvolera.

L’intero paese è in lutto e si stringe al dolore della famiglia per la perdita di una bellissima, giovanissima e dolce ragazza amata e benvoluta da tutti quelli che la conoscevano.

Sui social i conoscenti la ricordano con affetto, fra cui la sua migliore amica, che la ricorda come una ragazza intelligente e brillante, piena di vita e compagna di tanti momenti felici insieme.