Camilla Parker è distrutta, lui è morto. Il dramma travolge la Royal Family. I sudditi disperati si uniscono al lutto della duchessa.

Camilla Parker ha il cuore spezzato

Camilla Parker è la duchessa di Cornovaglia. Dal 2005 è la moglie del futuro erede al trono d’Inghilterra, il Principe Carlo. La Regina Elisabetta, si mormora che tra qualche settimana abdicherà per far sì che suo figlio e sua nuora possano salire al trono e diventare nuovi reggenti del Regno Unito.

Sebbene l’indice di popolarità della duchessa Shand non sia altissimo, è considerata infatti tra i componenti della Royal Family meno amati, tuttavia i sudditi, a poco a poco, si sono abituati all’idea che sarà proprio lei a tenere le redini della monarchia più antica del mondo.

Nonostante la Parker non sia proprio ben voluta dai sudditi inglesi, oggi tutti si stringono attorno a lei: lui è morto, drammatico lutto per la Royal Family. La duchessa ha il cuore distrutto in mille pezzi. Ecco che cosa è successo nella casa reale che oggi ha i riflettori puntati addosso.

Lui è morto, lutto per la Royal Family

Camilla Parker ha il cuore distrutto in mille pezzi, lui è morto. Stiamo parlando di Charles Villiers, il cugino della duchessa Shand. L’uomo di 59 anni, è stato ritrovato morto presso il Durrants Hotel, nel cuore di Londra.

Secondo quanto riportato in esclusiva dal Times, il cugino di Camilla Parker, combatteva da anni una lunga battaglia per il divorzio dalla ex moglie, Emma Villiers che lo ha rovinato finanziariamente e psicologicamente.

Tutto è cominciato quando Charles ha scoperto il tradimento della moglie e l’ha trascinata in tribunale con l’accusa di bigamia e frode. Le accuse mosse da Charles nei confronti della ex moglie erano piuttosto pesanti. L’uomo ha sostenuto davanti ai giudici che Emma non ha mai divorziato dal suo ex marito con il quale per anni ha continuato a mantenere una relazione extraconiugale.

Il caso è stato affidato al giudice Mostyn dell’alta corte di Londra, il quale ha deciso che Charles Villiers non poteva permettersi il versamento di 3,5 milioni di sterline che Miss Emma aveva richiesto.

A causa dei debiti e della relazione conflittuale con la ex moglie, Charles avrebbe deciso di porre fine alla sua vita con un drammatico suicidio.

La dinamica della tragedia sconvolge il Regno Unito

Un portavoce della London Police, ha dichiarato che una squadra di agenti ha raggiunto il luogo del misfatto, un hotel in George Street, dopo che la London Ambulance service, ha richiesto una pattuglia:

“Sulla scena un uomo sulla cinquantina è stato trovato morto. In questo momento la morte dell’uomo viene trattata come inaspettata, è stata indagata e non è sospetta. Verrà preparato un fascicolo per il medico legale”.

Charles e Camilla erano cugini di primo grado legati da un rapporto molto stretto. Villiers era un imprenditore e proprietario di cavalli da corsa ma lavorava anche nel mondo dell’editoria. Nel 2021 ha iniziato ad avere problemi finanziari tanto da perdere anche le sue proprietà e diventare ospite di amici e parenti.

Dopo il divorzio da Emma, ha incontrato una nuova donna Heidi Innes, che ha raccontato della disperazione dell’uomo e dei suoi attacchi di depressione. Solo qualche settimana fa, Charles si trovava sullo yacht di un amico in Grecia.

Era sua intenzione ricoverarsi in una clinica a Londra per la cura della salute mentale, invece, si è recato qualche giorno fa al Durrants Hotel e lì si è tolto la vita. Camilla è sconvolta. Tutti si uniscono al suo dolore.