Riso, quando è pronto lascia una fetta di pane sopra: non immagini quel che accade subito dopo

By

Ecco perché dovreste sempre aggiungere una fetta di pane sopra il riso, non appena lo preparate. Il risultato è davvero inaspettato.

I trucchi in cucina fanno sempre comodo. Siano essi utili per preparare la colazione, il pranzo, la cena o anche le merende.

Nelle ultime ore, ne sta circolando uno davvero formidabile, che soltanto in pochi conoscevano.

Il trucco in questione coinvolge il riso e un pezzo di pane. Metterlo in pratica è davvero semplicissimo, ma il risultato è sorprendente.

Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando e per replicare questo trucco che siamo sicuri che vi semplificherà la vita in cucina.

Le migliore ricetta estiva con il riso

Una delle ricette migliori per l’estate è sicuramente il riso con il pesce.

Ecco di seguito gli ingredienti per 4 persone:

2 aragoste

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

½ peperone rosso

150 g di pomodoro schiacciato

200 g di riso

800 ml di brodo di pesce

Sale

Olio d’oliva

Ed ecco ora la preparazione:

Per prima cosa separare la testa dalla coda dell’aragosta, anche dalle chele. Colpitele per rompere il guscio, ma lasciando l’interno intero, tagliate la testa a metà e la coda in 3 o 4 pezzi.

Tritare la cipolla e l’aglio a pezzetti e mettere da parte. In una casseruola fredda, mettete un bel filo d’olio e segnate l’astice, quando avrà cambiato colore toglietelo e nello stesso olio aggiungete la cipolla, l’aglio e il pepe.

Aggiustate di sale e fate cuocere a fuoco basso finché non inizia a colorire, aggiungete il pomodoro e fate cuocere fino a quando non si sarà ridotto.

Aggiungere l’aragosta e la pasta, mettere su fuoco vivo e mescolare in modo che tutto si amalgami bene. Aggiungere il brodo di pesce e cuocere a fuoco vivo per 5 minuti, quindi abbassare la fiamma e cuocere altri 7 minuti.

Trascorso il tempo, spegnere il fuoco e lasciare riposare coperto per 5 minuti prima di servire. Ma cosa fare se il riso si scuoce? Ecco il trucco miracoloso!

Perché aggiungere una fetta di pane

Non tutti conoscono questo trucco incredibile, eppure si rivela una salvezza in cucina.

Vi sarà sicuramente capitato di dimenticarvi il riso sul fuoco mentre state cucinando. Quella di questo cereale è una cottura lunga e quindi può capitarci di allontanarci qualche momento per andare, ad esempio, in bagno, mentre lo stiamo preparando.

Questo, seppur breve, allontanamento può causarci il fracasso in cucina. Il cereale potrebbe cuocersi troppo e risultare di una consistenza eccessivamente morbida.

A quel punto che fare? L’unica soluzione è gettarlo nell’immondizia? Assolutamente no!

Tutto quello che dovrete fare e spegnere il fuoco, aggiungere una fetta di pane e coprire la pentola. Aspettare alcuni minuti e scoprire la magia!

La fetta di pane, infatti, avrà assorbito tutta l’acqua in eccesso del riso, che risulterà meno morbido di prima.

E voi conoscevate questo trucchetto miracoloso? Fatecelo sapere!