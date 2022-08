Postamat, MAI prelevare questa cifra: nel giro di 2 secondi scattano subito i controlli

Le limitazioni imposte sui prelievi anche con Postamat stanno iniziando a cambiare le modalità di pagamento con il classico contante.

Se non desiderate subire dei controlli, quando vi recate al Postamat non dovete superare una certa soglia nel prelievo di denaro contante.

Postamat, attenzione scattano subito i controlli

Anche Poste Italiane si è dotata da ormai qualche anno una rispettabile clientela di correntisti per mezzo del conto corrente Bancoposta, la cui offerta non ha nulla da invidiare alle disposizioni di deposito degli istituti bancari.

Per di più, con le sue ridotte commissioni di gestione, è riuscita ad invogliare diversi cittadini che si sono attrezzati al meglio con i servizi che un istituto di credito può offrire.

Parliamo quindi della gestione base di un conto corrente con i classici servizi di sportello più l’ampia gamma di azioni previste dalla carta associata al conto Bancoposta, dal bancomat ai servizi elettronici e digitali del conto Bancoposta online.

Le esigenze dei clienti, del resto, si possono realizzare in modo autonomo, con una semplice ma affidabile apparecchiatura e procedura digitale e telematica.

Bancomat postali, attenzione alla soglia da non superare

Per quanto riguarda i servizi che il correntista è in grado di eseguire senza l’aiuto del personale postale, si pensa sicuramente al servizio di sportello Postamat. Grazie al servizio Postamat, le lunghe file allo sportello della posta con l’impiegato sono diminuite.

Anche se all’esterno, in attesa di operare allo sportello, possiamo trovarci con delle persone in fila come noi, i tempi di attesa si sono notevolmente accorciati.

Con la diffusione pressoché totale degli sportelli bancomat, prodotti nel corso degli anni, è oggi possibile disporre di prelievi costanti anche se modesti.

Il tutto in base alle proprie esigenze, per non dover avere una quantità eccessiva di contanti in casa.

Questa diffusione capillare ha fatto si che sia diffuso l’impiego di carte magnetiche per eseguire degli acquisti regolari e frequenti.

Le attuali norme vigenti e l’obbligo del POS a carico di esercenti, hanno permesso una diminuzione del denaro contante circolante del tutto evidente.

A ciò hanno contribuito anche i limiti di prelievo presso gli sportelli Postamat, collegati a operazioni di pagamento verso transazioni ed acquisti di particolare entità.