Ovatta nell’aspirapolvere, l’antico rimedio delle nonne: non immagini quel che accade al pavimento

Per avere una casa profumata e pulita, molte persone utilizzano dei metodi un po’ insoliti che non tutti conoscono. Ad esempio, sapevate che mettere l’ovatta nell’aspirapolvere vi farà ottenere un pavimento impeccabile? Avete capito bene: scopriamo di più.

E’ importante tenere casa sempre pulita, ma è ancor di più gradevole avere un ambiente accogliente e profumatissimo. Per avere una fragranza piacevolissima esistono diversi trucchetti casalinghi che non tutti conoscono. La maggior parte delle persone comprano dei prodotti specifici, ma basta usare un po’ d’ingegno e la vostra casa sarà impeccabile.

Dite addio ai prodotti profumati e chimici, in questo articolo vi spiegheremo come ottenere un profumatore naturale fatto in caso. Vi basterà solamente un ingrediente per eliminare ogni cattivo odore dalla vostra casa. Trasformerete la vostra aspirapolvere in un deodorante per ambienti. Credete sia impossibile? Ora vi spiegheremo per filo e per segno il procedimento: scopriamo di più.

Come trasformare l’aspirapolvere in un deodorante per ambienti: trucchi semplicissimi

Diciamo basta ai profumatori per ambienti dei supermercati e iniziamo a creare un vero e proprio deodorante per la casa con quello che abbiamo. Dovremo tutti iniziare a preferire le soluzioni semplici e naturali, creandole senza tanti sforzi.

Uno di questi è trasformare l’aspirapolvere in un profumatore, facendo una piccola modifica. Se avete un’aspirapolvere moderna, quindi con il serbatoio ad aria, dovrete solamente spruzzare al suo interno un po’ di profumo. Se invece possedete l’aspirapolvere con il serbatoio ad acqua, aggiungete qualche goccia di olio essenziale ed il gioco è fatto.

Ma la situazione cambia se avete un’aspirapolvere con il sacchetto, perché dovrete adottare un’altra tecnica. La più comune è quella di far essiccare alcune bucce di agrumi o fiori essiccati ed inserirli direttamente nel sacchetto dell’aspirapolvere. In questa maniera eliminerete i cattivi odori in pochissimo tempo. Sapete che esiste un altro metodo? Vi servirà solamente un ingrediente, ovvero, l’ovatta.

Ovatta nell’aspirapolvere: a cosa serve

Se volete che la vostra casa non abbia più cattivi odori, dovrete procurarvi dell’ovatta, inumidirla con 7 gocce di olio essenziale ed inserirli manualmente nel sacchetto dell’aspirapolvere. Ma non solo, perché al posto dell’olio essenziale, potrete utilizzare anche altro come erbe aromatiche o agrumi.

L’ovatta può essere anche sostituirla con il bicarbonato o il borotalco. In poche mosse la vostra casa avrà un profumo davvero molto gradevole. E’ una tecnica naturale che ha anche un occhio di riguardo verso l’ambiente. Quando azionate l’aspirapolvere sentirete sin dall’inizio una fragranza davvero magnifica.

Ma fate molta attenzione perché mettere in atto questa pratica molto spesso potrebbe influire sul funzionamento dell’elettrodomestico. Inoltre, vi ricordiamo di pulire sempre l’aspirapolvere, è importante perché l’aspirazione di peli o capelli potrebbe ostruire il tubo.