Muore Paola Cerimele in un incidente stradale, il compagno è in coma

L’attrice molisana Paola Cerimele, rientrava dopo un incontro con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini.

Il drammatico incidente ha coinvolto anche il compagno Raffaele Lombardi, che ora è in coma.

Muore Paola Cerimele

L’abbiamo vista in diverse pellicole italiane e ora ci ha lasciato per sempre l’attrice Paola Cerimele, nata ad Agnone, proprio il paese dove si era recata in vacanza.

L’attrice e il compagno, Raffaele Lombardi, 56enne anche lui attore, rientravano dopo un incontro con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini.

Lo schianto è stato fatale per la 48enne. I due si trovavano sulla Trignina e viaggiavano verso Roma, al rientro da un periodo di vacanza nella terra di origine.

Il sindaco di Agnona, Daniele Saia, non ha parole per esprimere il proprio dolore e quello della comunità, che ha perso una concittadina amata e apprezzata.

“La morte di paola lascia un vuoto incolmabile”

ha scritto sui social.

Il suo compagno si trovava in auto con lei quando è avvenuto lo schianto frontale ed era proprio alla guida della Panda che li avrebbe riportati nella loro abitazione a Roma.

La dinamica

Veniamo ora alla terribile dinamica di questo incidente che ha ucciso una grande attrice non solo televisiva ma anche teatrale, oltre che apprezzata insegnante di dizione e recitazione.

Proprio in Molise infatti aveva fondato con il compagno la Compagnia Stabile, in cui aiutava i giovani a inserirsi nel mondo della recitazione.

Gli stessi ragazzi che ora piangono la sua morte, avvenuta in modo davvero tragico e improvviso. La Panda che guidavano infatti, avrebbe impattato frontalmente ma non si hanno dettagli ulteriori in merito.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri e i soccorritori ma purtroppo per l’attrice molisana non c’è stato nulla da fare. L’uomo invece era in gravi condizioni ma vivo ed è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’Ospedale di Vasto e in seguito a quello di Pescara dove è in coma.

Le sue condizioni sono molto gravi, infatti i Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarlo dalle lamiere dell’auto dove era incastrato e da subito hanno constatato le ferite e i traumi riportati.

Non si conoscono i dettagli dell’incidente, tuttavia dal bilancio emerge un’altra persona ferita ma in maniera lieve.

Il ricordo di Sergio Castellitto

Solo ieri Paola Cerimele aveva condiviso le foto dell’incontro con il collega Sergio Castellitto, che non vedeva dai tempi del film ‘Non ti muovere‘, in cui entrambi hanno recitato.

Paola aveva espresso nel post la sua gioia nell’aver riabracciato lui e Margaret Mazzantini, colleghi che non vedeva da tempo ma alla quale era molto legata.

Questi l’hanno ricordata con affettuosi messaggi e sono molto scioccati da quanto accaduto, infatti il gruppo si era visto solo poche ora prima.

Un fulmine a ciel sereno che lascia davvero un grande vuoto per la morte di un’attrice apprezzata non solo nel luogo di nascita ma anche a livello nazionale per il suo contributo cinematografico.