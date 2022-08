Massimo Ranieri, dopo Cristiana spunta l’altro figlio segreto: lo conosciamo tutti | È sempre in TV

By

Ecco chi sarebbe il figlio segreto di Massimo Ranieri, è un cantante italiano famosissimo anche all’estero. Eppure in tanti lo ignoravano.

Nelle ultime ore sta circolando una voce circa un figlio del cantante di cui non si conosceva l’esistenza.

Continuate a leggere per scoprire chi è il figlio segreto di Massimo Ranieri, già uno era spuntato fuori e si chiama Cristiana. Adesso ne salta fuori uno decisamente più famoso, lo conoscono tutti anche all’estero.

Chi è la figlia di Massimo Ranieri, Cristiana

Non tutti lo sapevano, ma il celebre cantante Massimo Ranieri è padre di una donna, Cristiana Calone.

Dell’esistenza di sua figlia Cristiana si è saputo soltanto di recente e il cantante si è addirittura mostrato con lei.

Come trapelato, la giovane è nata dalla relazione tra il cantante napoletano e Franca Sebastiani.

In quel momento, però, non se la sentiva di essere padre. A questa sua attitudine si erano aggiunti i consigli delle persone facenti parte della sua cerchia, che gli avevano raccomandato di tenersi lontano da questa storia per evitare danni alla sua immagine.

Ed è proprio questo ciò che ha ammesso lo stesso Massimo Ranieri nel corso di un’intervista, quando ha dichiarato:

“Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”.

Ora, però, Massimo e Cristiana avrebbero recuperato a pieno il loro rapporto. Di recente, però, ha iniziato a circolare una voce in base alla quale Ranieri avrebbe un altro figlio, molto più famoso di Cristiana, ecco di chi stiamo parlando.

Sarebbe padre del cantante più famoso di tutti

Sono tantissimi i fan del Ranieri che hanno notato la sua somiglianza con un famosissimo cantante.

Stiamo parlando di Tiziano Ferro. Secondo molti, Ferro sarebbe addirittura figlio naturale di Massimo Ranieri.

Naturalmente, questa voce non è mai stata confermata, nonostante l’evidente somiglianza fisica tra i due.

Non tutti lo sanno, ma tra l’altro Massimo e Tiziano si conoscono benissimo e hanno un vero e proprio rapporto padre – figlio.

Lo stesso Tiziano, infatti, ha definito Massimo come suo “padre artistico“, un artista che, nel corso dei suoi primi anni, non ha fatto altro che ispirarlo.

Non ci sarebbe nessun collegamento, quindi, tra Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, almeno a livello familiare. I due, però, sono accumunati da una stima reciproca e da un grande affetto che li porta a sentirsi spesso, nonostante il primo viva in America mentre l’altro in Italia.

Chissà se i fan dei due cantanti avranno modo di vedere presto anche un concerto con entrambi e se i due artisti parleranno mai della loro somiglianza fisica tanto rimarcata dal loro seguito.