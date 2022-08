Lavatrice, vaschetta pulitissima: usa questo ingrediente che hai in cucina | Addio detersivo incrostato

Quando si formano calcare, sporco e residui di detersivo nella vaschetta della lavatrice sono guai. La lavatrice emana un cattivo odore che spesso viene trasmesso al nostro bucato.

Nella vaschetta finiscono detersivi ed ammorbidenti che servono per il lavaggio e, a forza di usare l’elettrodomestico, i residui di prodotti chimici si induriscono e si incrostano. Le conseguenze sono due: cattivo odore e riduzione dell’efficienza della lavatrice.

L’unica soluzione per rimettere le cose a posto è far tornare la vaschetta pulitissima con un ingrediente che abbiamo in cucina. Scopri di quale ingrediente si tratta e come usarlo per pulire la vaschetta.

Lavatrice: come far tornare la vaschetta pulitissima

Prima di scoprire quale ingrediente usare e come procedere con la pulizia del cassetto della lavatrice, raccomandiamo di staccare innanzitutto la corrente.

Dovrai munirti di aceto, spazzolino da denti, bacinella, spugnetta morbida e sapone biologico: per l’operazione dovrai usare acqua calda.

Per una pulizia efficace e profonda, dovrai smontare il cassetto del detersivo: per riuscirci ti basterà premere il bottone apposito (che trovi di lato accanto o sopra lo scomparto dello shopping mode dell’ammorbidente). Smontalo delicatamente per evitare che si danneggi o si rompa.

Vaschetta della lavatrice: come procedere con la pulizia

A questo punto, inizia la fase vera e propria della pulizia della vaschetta incrostata di residui di detersivo e ammorbidente che si formano col tempo, lavaggio dopo lavaggio.

Riempi una bacinella con metà acqua calda e metà aceto bianco mescolando bene.

Ora smonta tutte le componenti del cassetto e immergile nella bacinella. Lascia agire per qualche minuto lasciando le componenti in ammollo per consentire al detersivo incrostato di ammorbidirsi rendendo più facile l’operazione di rimozione dei residui.

Utilizza un vecchio spazzolino da denti per raggiungere gli angoli più nascosti degli elementi da pulire: strofina su tutta la superficie della vaschetta insistendo sui punti più critici, dove le incrostazioni sono maggiormente presenti. Strofina con lo spazzolino da denti finché non avrai eliminato tutto lo sporco più ostinato, dopodiché procedi con il lavaggio per l’eliminazione definitiva dei residui usando un po’ di sapone bio ed una spugnetta morbida.

Una volta conclusa l’operazione di lavaggio, sciacqua sotto l’acqua corrente e lascia asciugare. Fatto, non ti resta che riporre la vaschetta nel suo alloggio. Ti converrà pulire il cassetto del detersivo della lavatrice regolarmente (almeno ogni 6 mesi) per evitare che i residui si incrostino troppo e risultino difficili da rimuovere.