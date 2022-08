“In arrivo 2 gemellini”, Vittoria di Svezia al settimo cielo: proprio lei in dolce attesa | FOTO

Principessa Vittoria, che grande notizia per l’erede al trono di Svezia. Cicogna in arrivo, proprio lei è in dolce attesa di due gemellini pronti ad entrare nella meravigliosa famiglia reale.

La corte di Svezia è al settimo cielo, lei è in dolce attesa: due gemellini in arrivo a corte. Grandi notizie per la meravigliosa Vittoria. Che gioia! I sudditi sono davvero contentissimi.

Vittoria di Svezia emoziona il mondo

L’erede al trono di Svezia, la futura regina della nazione, Vittoria, ha avuto una vita non facile e una volta che succederà agli amati genitori e salirà al trono svedese, potrà dire di aver dovuto combattere con le unghie e con i denti per diventare sovrana.

Tante difficoltà, battaglie personali e reali, hanno portato la 45enne a una vita fatta di drammi, delusioni e sofferenze. Nata nel 1977, nel periodo in cui la legge salica, la quale stabiliva che le donne non potessero regnare, era ancora in vigore, Vittoria ha rischiato di non poter mai ereditare la corona.

I ginecologi dell’attuale sovrana di Svezia, la regina Silvia, le dissero che con molta probabilità non sarebbe riuscita ad avere altri figli. Così, il marito, il re Carlos Gustavo, si è battuto per anni affinché la legge salica fosse abolita e sua figlia, la primogenita, potesse un giorno diventare regina di Svezia.

Anche l’adolescenza e la maturità di Vittoria non sono stati periodi felicissimi. Dopo la depressione e la diagnosi di anoressia nervosa che l’ha costretta a cure e trattamenti, il sole torna a splendere nella sua vita grazie all’incontro con Daniel Westling che diventerà nel 2010 suo marito e padre dei suoi figli, Oscar ed Estelle. Oggi, arriva uno scoop che ha lasciato tutti senza parole. Proprio lei è in dolce attesa e si mormora anche di due gemellini.

Cicogna in arrivo: due gemellini presto a corte

Arriva una notizia meravigliosa per la futura regina di Svezia, la principessa ereditaria Vittoria. Si mormora che lei sia in dolce attesa e che presto metterà al mondo due gemellini. Lo scoop, lanciato da una rivista tedesca, sta facendo il giro del mondo e sta emozionando tutti, soprattutto i sudditi svedesi.

La principessa ereditaria è già mamma di due bambini, Estelle e Oscar, ma ha sempre espresso il suo desiderio di avere una famiglia numerosa e di dare un fratellino o una sorellina ai suoi bambini.

Oggi il suo sogno potrebbe realizzarsi, addirittura Vittoria potrebbe accontentare entrambi i bambini con una principessa e un principino. Nonostante abbia 45 anni e in passato abbia sofferto di anoressia che ha messo a rischio anche la sua fertilità, Vittoria sarebbe nuovamente in attesa e a spifferare il segreto è proprio la piccola Estelle.

In occasione di un evento mondano organizzato da Vittoria, la principessa si è ritrovata a dover discutere con il personale di corte, alcuni dettagli per un ricevimento e al momento di selezionare il beveraggio, Estelle avrebbe dichiarato:

“Mamma lo champagne non lo possiamo prendere, lo ricordi?”.

Ecco dunque che i dubbi della gravidanza iniziano a circolare a corte: Vittoria è incinta? Il pancino pronunciato poi, che ha mostrato recentemente, sembra non lasciare più alcun dubbio.

Si mormora anche, fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, che la principessa ereditaria, insieme ai suoi figli ha già scelto anche i nomi per i futuri eredi: Olivia se nascerà una bambina e Finn o Bertel per un maschietto. Che grande gioia! Aspettiamo solo di avere la conferma di questa gravidanza inattesa.