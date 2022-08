Ilary Blasi, tremenda pugnalata a Totti: quel dettaglio spezza il cuore del pupone | FOTO

Ilary Blasi sconvolge tutti, quel dettaglio spezza il cuore dell’ex calciatore della Roma. Che pugnalata per Totti. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei.

Francesco Totti ha il cuore spezzato. Ilary Blasi lo ha fatto sul serio, quel dettaglio social non lascia più dubbi. La foto fa rimanere tutti di sasso.

Ilary Blasi distrugge il cuore di Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a cavalcare l’onda del gossip. Da quando hanno annunciato la fine del loro matrimonio, sono trascorse già 5 settimane eppure, se ne continua ancora a discutere.

Il calciatore più famoso d’Italia e la conduttrice più amata di Mediaset, dopo 17 anni hanno messo un punto al loro amore. A soffrire non sono solo i diretti interessati ma anche i figli della coppia che si ritrovano ora a dover fare i conti con una famiglia sfasciata.

Mentre la conduttrice si trova ancora in vacanza, attualmente è in Croazia con la sorella Silvia, i nipoti e la sua piccolina, Isabel, Totti invece è a Sabaudia e come testimoniato dal settimanale Chi, il pupone raggiunge di nascosto la casa nel Circeo della Bocchi, per trascorrere le serate con l’amante. Intanto, proprio dalla Croazia, la Blasi fa uno smacco all’ex marito. I fan hanno notato un dettaglio che lascia senza parole. La conduttrice lo ha fatto sul serio.

Il dettaglio social spezza il cuore del calciatore

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ormai chiuso la loro relazione. Tra qualche settimana dovrebbe arrivare la pratica del divorzio che sancirà per sempre la fine di un amore che è durato 20 anni.

Mentre il calciatore della Roma continua le sue vacanze a Sabaudia, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si trova in Croazia, dove ha raggiunto la famiglia della sorella Silvia. Insieme a lei anche la piccola di casa Totti, Isabel.

Proprio dalla Croazia, i fan hanno notato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, quel dettaglio non lascia più dubbi: Ilary Blasi ha davvero deciso di chiudere per sempre con il pupone.

La conduttrice Mediaset, da quando ha annunciato la sua separazione da Francesco Totti, è diventata la regina dei social. Ilary è sempre presente su Instagram e su questo social network, condivide ogni giorno momenti della sua vacanza in giro per il mondo.

Nelle ultime Instagram stories, nella quale la si vede bellissima a bordo di una barca, a prendere il sole e a rilassarsi, i fan attenti hanno notato qualcosa di importante. L’occhio curioso e indagatore è caduto sulla mano sinistra della conduttrice, sulla quale è scomparsa la fede nuziale che per 17 anni è stata sul suo dito.

Questo segno, secondo molti, parla chiaro: Ilary non vuole più avere rapporti con Francesco. Chi sperava in un ritorno di fiamma, purtroppo dovrà fare i conti con la dura realtà: il matrimonio tra i due bellissimi dello showbiz italiano è finito per sempre.

La Blasi non si è ancora espressa su questa questione dolorosa. Stessa cosa anche Totti che fugge dalla stampa e soprattutto dai social. Le poche immagini del pupone post separazione da Ilary, sono quelle fornite dai paparazzi che lo hanno beccato con grande fatica.

Si dice però, e a raccontarlo è uno dei suoi migliori amici, Alex Nuccetelli, che molto presto il pupone parlerà e spiegherà tutto ponendo per sempre fine a questo scandalo mediatico che ha attirato l’attenzione del mondo.