“Era un’anima troppo pura…”, il tristissimo addio de Il Volo: l’amato tenore fa piangere tutti

Un'altra tragedia tocca da vicino Il Volo.

I tre tenori del Il Volo sono nuovamente al centro dell’attenzione. Arriva la comunicazione tristissima che spacca in due il cuore di tutti. Ecco che cosa è successo.

Il Volo, nuovo triste episodio per il trio

Non è un periodo questo estremamente semplice per i tre componenti de Il Volo, la band musicale che si è formata nel lontano 2010 e che ieri come oggi riesce ancora a ottenere un grande successo.

I giovani talenti con la loro meravigliosa voce hanno incantato e continuano a incantare le orecchie degli ascoltatori, non soltanto italiani ma di tutto il mondo. Il Volo ha da poco concluso il tour internazionale in Giappone e ora, ritornati in Italia, i tre amici si stanno concedendo qualche momento di meritato relax.

Eppure, la vacanza dei 3 non procede proprio in maniera tranquilla. Solo qualche giorno fa, Piero Barone ha dovuto affrontare un terribile lutto, è venuto a mancare il pilastro fondamentale della sua vita, l’adorato nonno. Ora, un altro dramma colpisce la famosa band. Arriva il triste annuncio e la comunicazione del famoso tenore spezza il cuore di tutti.

“Per sempre”: lei è volata in cielo, l’addio del tenore commuove tutti

Triste notizia per l’Italia e i componenti del Il Volo. Lei è venuta a mancare, è morta. Stiamo parlando di Flavia Di Bonaventura. Gianluca Ginoble, uno dei tre cantanti del noto gruppo musicale, ha voluto salutarla a suo modo.

La giovane, di soli 22 anni, una pittrice dal talento straordinario, è stata investita dall’auto di un uomo ubriaco e che guidava senza assicurazione. Flavia, originaria di Roseto degli Abruzzi ha salutato il mondo con un ultimo gesto meraviglioso, salvando quattro persone attraverso la donazione degli organi a cui ha acconsentito la sua famiglia.

I funerali si sono tenuti nelle scorse ore e Gianluca Ginoble, uno dei giovani cantanti del gruppo musicale de Il Volo, ha preso al drammatico momento intonando l’Ave Maria che ha fatto commuovere le 2.000 persone presenti al rito funebre.

La morte di Flavia ha scosso davvero tutti, sono ancora tantissimi gli incidenti di questo genere che si verificano a causa di persone ubriache e senza l’autorizzazione a poter guidare in sicurezza.

Dopo la scomparsa della giovane pittrice, anche Giulia Di Bonaventura, la sorella di Flavia, ha voluto dedicare un pensiero alla sorella defunta. La ragazza ha pubblicato alcuni scatti della sorellina sul suo profilo Instagram.

In una serie di immagini, ha ripercorso la vita di Flavia dalla tenera età fino al giorno d’oggi. Ecco la didascalia che accompagna questo album fotografico di ormai tristi ricordi:

“Un’anima troppo pura. Un fiore troppo raro. Una luce troppo accecante per questa terra.

Tu con me, io con te, per sempre”.

Il messaggio del tenore spezza il cuore

Anche Gianluca Ginoble ha voluto salutare a modo suo la giovane pittrice rimasta vittima dell’incidente stradale e attraverso il suo profilo Instagram, il cantante del trio ha caricato l’immagine di Flavia, la stessa pubblicata anche dalla sorella Giulia, con quattro semplici parole:

“Per sempre. Ciao Flavia”.

Tantissimi i commenti di cordoglio e di dolore che si sono uniti a quelli di Gianluca Ginoble e di Giulia. Tutti si stringono in un abbraccio virtuale alla famiglia di Flavia che ora sta attraversando questo momento davvero drammatico ma che, nonostante tutto, ha avuto la lucidità e la bontà di pensare anche ad altri con la donazione degli organi.