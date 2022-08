“È stato adottato”, scandalo a Buckingham: salta fuori la verità | Carlo ha nascosto tutto

Buckingham Palace, nuovo scoop dal Regno Unito. Viene fuori tutta la verità: Carlo lo ha tenuto nascosto fino ad oggi, proprio lui è stato adottato.

Un nuovo scandalo anima la vita di corte della Royal Family inglese: lui non è il vero figlio di Carlo. Che scandalo a Buckingham!

Buckingham Palace, lo scoop travolge il Regno Unito

Continuano le saghe della famiglia più famosa del mondo, quella dei Windsor e affiliati, che ogni giorno sfornano tanti scoop che attirano la curiosità del mondo. I rappresentanti della famosa monarchia inglese sanno come attirare l’attenzione con le loro vicende personali e di corte.

Hanno sempre i riflettori puntati addosso. Se fino a pochi giorni fa si parlava del timore dei sudditi inglesi di dover dire addio alla Regina Elisabetta che, a causa dei suoi problemi di salute avrebbe intenzione presto di abdicare, con grande sorpresa di tutti, proprio tra qualche settimana, ora gli occhi indiscreti sono tutti per suo figlio Carlo.

Viene fuori, dopo anni, la verità che nessuno si aspettava, il segreto, tenuto nascosto fino ad ora, è stato svelato: lui non è suo figlio, lui è stato adottato. Che scandalo direttamente da Buckingham Palace! Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nella famiglia reale più chiacchierata di sempre.

Lui non è il figlio di Carlo

Un altro scoop travolge la Royal Family inglese e in particolare il Principe Carlo. Viene fuori la notizia che lascia di stucco: il principe Harry non è suo figlio, il principe inglese è stato adottato.

Si mormora che il marito di Meghan Markle sia nato da una relazione della principessa Diana con il suo istruttore di equitazione, James Hewitt, che avrebbe rapito il cuore della compianta sovrana del Galles.

In effetti, a ben vedere, la somiglianza tra i due uomini della principessa Diana, James e Harry, è davvero impressionante: stessa fisionomia, entrambi i capelli rossi, entrambi lo stesso naso e la stessa bocca e anche lo stesso taglio di occhi.

Sembrano davvero essere padre e figlio. La principessa Spencer ebbe una relazione con il suo maestro di equitazione, in forma clandestina, per ben 5 anni. Fu proprio lei stessa, Lady Spencer, ad ammetterlo nel 1995 durante un’intervista della BBC Panorama.

Le parole dell’amante di Lady D

Anche Hewitt espresse al tempo il suo pensiero:

“Non è mai stata sua intenzione innamorarsi di me e certamente non era mia intenzione innamorarmi di Diana. Ma è successo a causa delle circostanze che ci hanno unito: è molto difficile dire quanto fisica volesse che la relazione diventasse. Non ho intenzione di suggerire, in un modo o nell’altro, di chi sia stata la colpa, è nata la passione ed è stata reciproca”.

I due, secondo quanto riportato in un libro scandalo sulla principessa Diana dal titolo “Diana, Closely Guarded Secret” scritto dalla sua ex guardia del corpo, James e Lady D. si incontravano in un cottage nel Devon, di proprietà di Shirley Hewitt, la madre di lui.

Nel periodo in cui hanno vissuto questo forte sentimento, Diana sarebbe rimasta incinta e il bimbo, il principe Harry, sarebbe poi stato adottato da Carlo che lo ha cresciuto come se fosse suo figlio naturale, nonostante si dica che l’erede al trono d’Inghilterra non sia davvero il padre biologico del marito di Meghan Markle.

Su questa questione il principe Harry non si è mai voluto esprimere. Qualcuno ha confermato che James Hewitt è davvero il papà biologico di Harry, qualche altro invece ritiene che questa ipotesi non sia plausibile. Certo è che il rampollo di casa inglese non ha mai voluto richiedere il test del DNA: per Harry suo padre è colui che lo ha cresciuto fin da piccolo e cioè il Principe Carlo.