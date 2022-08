“È identica a lei”, Angela Celentano: lo scatto da brividi 26 anni anni dopo | Irriconoscibile

Angela Celentano, una nuova segnalazione in Sud America ha riacceso la speranza. Il padre ha dichiarato che la ragazza le somiglia molto. Ora si attende l’esito dell’esame del DNA.

Una nuova speranza si è accesa per la famiglia dopo che è stata segnalata una ragazza che sembra avere tratti fisionomici compatibili. La scomparsa risale a 26 anni fa e la piccola all’epoca aveva 3 anni. I suoi cari non hanno mai smesso di cercarla.

Angela Celentano, la speranza si riaccende

Angela Celentano è scomparsa il 10 Agosto del 1996 sul monte Faito. La piccola era con i genitori e le due sorelle, Rosa e Noemi, in gita con un gruppo parrocchiale. Catello, il padre, affermò che Angela era dietro di loro quando si è voltato per un secondo e rigirandosi non l’ha più vista.

Per giorni è stato setacciato ogni angolo del monte Faito ma, nonostante ciò, della piccola si sono perse le tracce. Ma non solo perché non è stata trovata nessuna indicazione utile per le indagini.

La famiglia ha sempre espresso la propria idea in merito all’accaduto e il padre è tutt’ora della stessa idea di allora. Ha riferito in un’intervista a IlGiornale che, secondo lui, la bimba è stata scelta a caso. Affermando inoltre che al suo posto poteva esserci qualsiasi altro bambino per i rapitori.

I familiari non hanno mai smesso di cercare la figlia e sono convinti che sia stata portata all’estero. Oggi, Angela Celentano, sarebbe una donna di 30 anni. La famiglia ha chiesto all’associazione Missing Angels Org, con sede in Florida, di elaborare una foto che mostrasse un suo, possibile, aspetto fisico ad oggi.

Utilizzando un software altamente sofisticato e utilizzando i tratti somatici dei genitori e delle figlie è stata diramata la foto. Proprio da questa foto, che mostra come potrebbe essere Angela Celentano oggi, è nata una nuova speranza per la famiglia.

Atteso il test del DNA

Angela Celentano è entrata nel cuore degli italiani che, insieme alla famiglia, non hanno mai smesso di sperare. Dopo aver diffuso la foto con il suo possibile aspetto a 30 anni è scattata una segnalazione dal Sud America.

Come precisato anche poc’anzi, il padre di Angela non ha mai creduto e non crede tutt’ora che la figlia si trovi in Italia. La fede ha fatto da motore nel non perdere mai la speranza di ritornare la piccola, oggi donna, rapita.

Catello Celentano ha rivelato: “C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere“. Ha aggiunto inoltre che stanno attendendo l’esito del test del DNA.