“Ci ho ripensato”, lui e Ambra Angiolini fanno sognare tutti: torna la coppia più bella di sempre

Ambra Angiolini felice, i due di nuovo insieme, fanno sognare ancora una volta tutti. Ritorna la coppia più bella di sempre.

La famosa attrice italiana, Ambra Angiolini, lascia i suoi fan a bocca aperta: ritorna la coppia che per anni ha fatto sognare tutti. Ecco che cosa sta succedendo nella vita della famosa artista.

Ambra Angiolini fa sognare i fan

Ambra Angiolini è senza dubbio una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo. Lei, la ex ragazza di Non è la RAI, da allora, quando era poco più che una sedicenne, di strada ne ha fatta e anche tanta.

La sua bravura, il suo talento ma anche la sua riservatezza, l’hanno portata a cavalcare nel giro di poco tempo l’onda del successo. E sebbene siano passati tanti anni dal suo primo esordio televisivo, ieri come oggi continua ad avere una grande popolarità.

I fan la adorano e la seguono con grande affetto anche sui social dove, regina di Instagram, si mostra quotidianamente per condividere con i suoi seguitori attimi della sua vita privata e professionale. Proprio su Ambra, arriva una notizia che fa rallegrare i cuori dei fan: loro ritornano insieme, di nuovo. La coppia più bella di sempre fa sognare tutti.

L’Angiolini si rivede con lui

Ambra Angiolini torna a far sognare i suoi fan, si ricostruisce la coppia che per anni è stata considerata la più bella dello showbiz italiano: lei di nuovo con l’ex compagno Francesco Renga. Che cosa sta succedendo nella vita della bella attrice italiana e del famoso cantante dal talento straordinario?

Non possiamo parlare, purtroppo, di un ritorno di fiamma ma di una dichiarazione fatta, qualche tempo fa dalla Angiolini e che oggi torna a circolare sul web e ad accendere le speranze dei tanti seguitori dell’ex coppia che sperano che i due un giorno possano ritrovarsi e ricostruire il loro amore.

Ambra Angiolini, è stato annunciato ufficialmente, sarà il nuovo giudice dell’edizione 2022 di X-Factor, insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Ma non è la prima volta che la bravissima ex ragazza di Non è la RAI ricopre un ruolo del genere.

Qualche anno fa, più precisamente nel 2017, Maria De Filippi l’ha voluta accanto a sé come giudice d’onore nella sua trasmissione di punta, la preferita dei telespettatori di Mediaset, Amici.

Le parole dell’attrice lasciano di sasso

Proprio in quell’occasione, la Angiolini rincontrò l’ex compagno e papà dei suoi figli, Francesco Renga, che era stato invitato come ospite nella trasmissione in onda sulla rete del Biscione. A quel punto, i due hanno messo su un siparietto che ha fatto sognare i fan.

Maria De Filippi, stuzzicando l’ex coppia, all’ingresso di Francesco in studio lascia la parola ad Ambra che dichiara:

“Nel vederlo ci ho ripensato… Maria chiudo la busta!”.

La battutina dell’attrice fece sorridere tutti, anche lo stesso Francesco Renga scoppiò in una sonora risata. Nonostante siano passati tanti anni dal loro addio, i due continuano a volersi bene, a rispettarsi e anche a vedersi per il bene dei figli che hanno avuto insieme, Jolanda e Leonardo.

Oggi, Ambra è single. Dopo la rottura con l’ex Mister della Juve. Allegri, il suo cuore appartiene solo ai figli. La Angiolini è concentrata sul lavoro e sulla sua nuova esperienza come giudice di X-Factor. Renga invece è in coppia con la chef Diana Poloni, però i fan non smettono mai di sognare e sperano sempre che, prima o poi, Francesco e Ambra possano rivivere un ritorno di fiamma.