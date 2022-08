Bottiglia d’acqua, occhio al numero sul fondo: se compare questo NON comprarla | È contaminata

Non tutti sanno che bisogna fare attenzione anche a comprare anche una semplice bottiglia d’acqua. Occhio, dovete controllare sempre il numero che c’è scritto sul fondo della bottiglia, quasi nessuno sa il significato: scopriamo cosa cosa rappresenta quella cifra.

L’acqua è la bevanda più importante, sana e migliore per la salute dell’organismo, che soddisfa la la sete senza far male alla linea. C’è chi beve quella del rubinetto e chi la compra al supermercato confezionata nei supermercati. Ma avete mai notato che nel fondo delle bottiglie di plastica c’è sempre scritto un numero? E’ fondamentale capire il significato di questa cifra, è per il bene della vostra salute.

Da oggi dovrete imparare a controllare e dovrete conoscere il significato del numero che vediamo se rovesciamo la bottiglia. Può sembrare un dettaglio di poco conto a cui molte persone non danno importanza, ma in verità è molto importante: scopriamo di più.

Acqua in bottiglia: il rischio di contaminazione

Non tutti sanno che bere dalle bottiglie di plastica riciclata è nocivo per la nostra salute. Indubbiamente, riciclare è fondamentale per contrastare l‘inquinamento, ma in alcuni casi può essere pericoloso per la nostra salute. Un recente studio dell’Università Brunel di Londra, ha rivelato che 150 sostanze chimiche su 193 vengono filtrate nelle bevande contenute nelle bottiglie riciclate.

Il processo di riciclaggio potrebbe portare alla contaminazione delle bibite. Inoltre, influiscono anche diversi fattori, come il calore e l’umidità ai quali sono esposte le bottiglie di plastica. Gli esperti consigliano di scegliere sempre le bottiglie di vetro, non solo è una scelta ecologica ma è fondamentale per la nostra salute. Ma sapete cosa significa il numero impresso sul fondo delle bottiglie di plastica? E’ importantissimo saperlo: scopriamo di più.

Perché le bottiglie di plastica hanno un numero? Il significato vi lascerà senza parole

In ogni bottiglia di plastica, possiamo trovare sempre un numero impresso e leggermente sopraelevato sul fondo del contenitore. La Natural society americana ha spiegato che la cifra indica il livello di sicurezza della plastica utilizzata e quali sostanze chimiche sono presenti.

Se troviamo il numero 1, 2, 4 e 5 significa che la plastica è sicura. Quella di tipo tre è considerata pericolosa perché può contenere sostanze tossiche come ftalati e deha. Invece, la plastica numero sei, è difficile da riciclare ed è anche un rischio per la salute, dato che rilascia sostanze tossiche se riscaldate.

La sette è un mix di plastica che contiene il polibicarbonato, che può causare diversi problemi di salute come l’infertilità. Gli esperti consigliano di acquistare sempre acqua in vetro e ci ricordano di controllare sempre il numero scritto sul fondo della bottiglia.