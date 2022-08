“Annullato il divorzio”, fugone di notizie tra Totti e Ilary: l’annuncio sembra confermare tutto

Ecco che cosa sta succedendo nelle ultime ore in casa Totti – Blasi. Gli ultimi sviluppi raccontano un divorzio annullato.

Continuate a leggere per scoprire cosa sta succedendo in questo momento all’interno dell’ormai ex coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi.

Gli ultimi avvistamenti di Totti e Ilary

Questa è la prima estate che trascorriamo consapevoli della rottura avvenuta tra l’ex Capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi.

I due hanno deciso di godersi l’estate, nonostante i paparazzi stiano loro sempre alle calcagna.

In particolare, Ilary Blasi è stata avvistata in Croazia, in compagnia della piccola figlia Isabel. La conduttrice starebbe trascorrendo delle giornate di sano relax, lontana dal pensiero del divorzio.

E poi c’è Francesco Totti, che è invece è rimasto a Roma per assistere agli allenamenti sportivi del figlio Christian, per stare anche con Chanel, ma anche con un’altra donna.

Stiamo parlando, naturalmente, di quella che si presuppone sia la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

L’ex calciatore è stato avvistato più volte mentre entrava nella villa della donna e mentre si rilassava a bordo del suo yacht al largo del mare del Circeo.

Totti e Ilary continuano a essere paparazzati, separati, ognuno con la sua nuova vita. Mentre i due sembrano essere sempre più lontani, però, circola una voce che vedrebbe un loro riavvicinamento.

Continuate a leggere l’articolo per scoprire di cosa stiamo parlando!

“Annullato il divorzio”, la bella notizia per i fan

Secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate in queste ultime ore, Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero interrotto le procedure di separazione.

Le fonti sostengono che, in particolare, sarebbe stato il Pupone a volersi prendere una pausa dal divorzio. Probabilmente per potersi godere l’estate senza pensare a procedure burocratiche.

E poi anche perché la maggior parte degli studi professionali che si occupano delle documentazioni e delle procedure, al momento, sono in ferie.

E’ agosto e tutti vogliono rilassarsi per poi ripartire al massimo a settembre. I fan, però, sono felicissimi e credono che ci sia ancora una speranza di riconciliazione per Totti e Ilary.

I due, però, ormai sembrano dei veri e propri sconosciuti. Non si parlano, non si vedono e, ora che Ilary probabilmente si prenderà una pausa anche dalla tv, il Pupone potrebbe non vederla per addirittura un anno.

A quanto pare, quindi, la procedura di separazione, che è al momento interrotta, riprenderà con l’inizio di settembre e Totti e Ilary porteranno a termine quella che ormai è molto più di un’intenzione.

I fan, in ogni caso, continuano a ben sperare che la coppia cambi idea, e non solo per il bene dei figli, ma anche per quello dell’amore che hanno vissuto per tantissimi anni.