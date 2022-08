“Una sorellina per William e Harry”, clamoroso colpo di scena a Windsor: lei rimasta incinta

Harry e William sconvolti, clamoroso colpo di scena direttamente da Windsor: proprio lei è rimasta incinta. Che sorpresa per la Royal Family!

Harry e William restano di stucco, proprio loro fratelli di una sorellina. Con grande sorpresa di tutti, lei è rimasta incinta.

Grande shock per William e Harry

I rampolli di casa inglese, William e Harry, hanno sempre avuto un meraviglioso rapporto. Loro, che hanno vissuto una delle tragedie più grandi che dei figli potrebbero provare, la perdita della mamma, hanno avuto attorno a sé persone capaci di dare tutto l’amore di cui avevano bisogno, come la Regina Elisabetta e il duca Filippo che sono stati per i principini delle figure fondamentali.

Da quando Meghan Markle è entrata nella vita di Harry e della Royal Family portando il rampollo di casa inglese lontano dai doveri di corte, tanto da darci un taglio definitivamente con la Corona e gli obblighi che essa impone, i rapporti tra i due fratelli sono andati via via raffreddandosi.

Si dice che i due quasi ormai non si parlino più se non per questioni importanti e necessarie di cui non possono fare a meno di scambiarsi parola. A proposito dei due fratelli inglesi, spunta una notizia che lascia tutti di stucco. Loro non sono più da soli, arriva il colpo di scena clamoroso direttamente da Windsor: sorellina per i due principi, lei è rimasta incinta.

Colpo di scena a Windsor: lei è rimasta incinta

Harry e William travolti da uno scoop clamoroso: lei è rimasta incinta, loro hanno una sorellina. Per capire che cosa sta succedendo nelle vite dei due principi inglesi bisogna fare un passo indietro.

Innanzitutto spieghiamo che non si tratta di Camilla Parker che, data la sua età, non può naturalmente rimanere in dolce attesa, ma di una donna che ha portato, in qualità di madre surrogata nel suo grembo, un figlio di Carlo e Diana.

Prima che la principessa del Galles sposasse l’erede della casa inglese, si dice che la Regina Elisabetta decise di testare la fertilità della futura regina consorte imponendo alla Spencer di sottoporsi a degli esami ginecologici per capire se fosse in grado di generare degli eredi.

Il medico fecondò gli ovuli della Spencer con lo sperma di Carlo e si appurò che Diana era in grado di mettere al mondo dei figli. Accadde però l’impensabile. Il ginecologo, anziché distruggere gli embrioni, li impiantò nella propria moglie la quale divenne madre surrogata di Diana e portatrice del figlio biologico di Carlo e della principessa del popolo.

Chi è la sorella dei principi inglesi

Dopo nove mesi nacque una bambina, Sarah, che oggi vivrebbe in America e starebbe cercando in tutti i modi di integrarsi alla Royal Family. Questa notizia, o meglio questo segreto oscuro, Carlo e Camilla hanno cercato di tenerlo nascosto a tutti ma la verità è venuta fuori.

Si mormora addirittura che Sarah abbia già incontrato alcuni membri della casa reale e tra questi Kate che si è recata segretamente a farle visita scatenando la gelosia di Camilla. La duchessa di Cornovaglia non riesce a tollerare questa situazione. Fa sapere una fonte vicina alla Royal Family:

“Ancora una volta il nome di Diana è sulla bocca di tutti e il nome di Camilla viene trascinato nel fango. La duchessa di nuovo messa in secondo piano, i suoi indici di popolarità hanno davvero avuto una clamorosa discesa, è assolutamente furiosa e delusa”.

La Royal Family non ha voluto commentare questa notizia, nessuno ha confermato ma nemmeno smentito. La presunta sorella segreta di Harry e William potrebbe presto fare ingresso nella casa reale e collocarsi anche in linea di successione al trono britannico.