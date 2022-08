“Per sempre nel mio cuore”, Beatrice Borromeo in lacrime: era l’uomo della sua vita

Beatrice Borromeo è distrutta, l’uomo della sua vita se n’è andato per sempre. Il dolore, troppo forte da affrontare, ha spezzato il cuore della bella reale. Che dramma.

Beatrice Borromeo è distrutta. La bella reale è in lutto, proprio lui, l’uomo della sua vita, è scomparso, se n’è andato via per sempre. La bella figlia di Paola Marzotto deve fare i conti, adesso, con un dolore che ha cambiato per sempre la sua esistenza.

Beatrice è sempre stata una donna molto riservata. Nonostante sia entrata a far parte di una delle famiglie più chiacchierate del mondo, quella dei Casiraghi-Grimaldi, ha sempre mantenuto un profilo basso eppure, è una donna che, prima ancora di incontrare il figlio di Carolina di Monaco, aveva già alle spalle una carriera di grande successo.

Non solo è stata una delle modelle più richieste e pagate nel mondo ma la cultura per lei ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita. Dopo la laurea in scienze giuridiche, ha lavorato in televisione, prima con Michele Santoro ad Annozero dove conduceva la rubrica Generazione zero e poi come con intervistatrice per l’emittente Radio 105.

Ha collaborato con il Daily Beast e ancora oggi scrive per Il Fatto Quotidiano. La bella reale ha sempre avuto una vita meravigliosa e fatta di tante gioie. Ora però, sta attraversando un momento drammatico: lui è morto e lei ha il cuore spezzato.

Dramma per la Borromeo: la reale costretta a congedarsi dall’uomo della sua vita

Beatrice Borromeo ha il cuore spezzato, la famosa reale ancora non è riuscita a superare il terribile lutto che l’ha travolta nel 2019, l’anno in cui è venuto a mancare l’uomo della sua vita, il suo punto di riferimento, il nonno, il conte Umberto Marzotto.

L’uomo di 92 anni è deceduto a causa di una malattia neurodegenerativa in Svizzera, dove da anni viveva. Ricoverato qualche tempo prima nell’ospedale di Venezia per dei problemi cardiaci, non è riuscito più a riprendersi e rimettersi in piedi.

Beatrice era legata tantissimo al suo adorato nonno che è stato per lei un secondo padre. Sono già passati tre anni da quel drammatico momento, ma la Borromeo ancora è scioccata e non riesce a superare questa separazione forzata dal suo nonnino.

Tutti, quando hanno appreso della scomparsa di Umberto Marzotto, si sono stretti al dolore di Beatrice e a quello della sua famiglia. Tanti messaggi di cordoglio sono arrivati per i Borromeo e, alcuni componenti della famiglia, in occasione del funerale, hanno voluto ricordare Umberto Marzotto con delle frasi e parole dolcissime che testimoniano il segno positivo che quest’uomo ha lasciato nella loro vita:

“Sarai per sempre nel mio cuore. Sei stato un esempio di equilibrio, buon senso, cortesia pazienza e coraggio”.

Queste le parole, per esempio, espresse da Matteo Borromeo, zio di Beatrice e figlio del defunto Umberto. Il 2018-2019 non sono stati anni semplici per la moglie di Pierre Casiraghi che nel 2018 ha dovuto fare i conti anche con la perdita della nonna, la contessa Marta Marzotto.

Lei, icona di moda e di stile, lasciò tutti a bocca aperta con la sua improvvisa scomparsa. In quell’occasione, Beatrice si espose in prima persona sui social per dare il triste annuncio.