Pavimento luminosissimo, il metodo per pulirlo alla perfezione senza detersivi: basta 1 goccia

Pavimento luminosissimo: ecco i trucchi ed i segreti per pulirlo in profondità ed alla perfezione senza detersivi. Ne basta una goccia.

Pavimento opaco e con aloni? Capita che dopo aver pulito le piastrelle del pavimento non brillano. A seconda della tipologia di materiale del pavimento, è possibile ricorrere al rimedio più efficace per pulirlo alla perfezione. Imparare e conoscere tutti i trucchi più segreti per pulire in profondità le piastrelle del pavimento è indispensabile per preservare la salute dei nostri bambini e dei nostri animali domestici.

Sanificare un pavimento nasconde molte meno insidie rispetto a un’altra superficie piena di sporcizia e aloni. A seconda del materiale delle piastrelle scopriamo quali sono i trucchi ed i segreti per pulire il pavimento in modo veloce ed efficace.

Pulire il pavimento in modo efficace e veloce: trucchi e segreti

Per pulire il pavimento in modo efficace e veloce è necessario rimuovere gli accumuli di polvere, peli e capelli e sgomberare le superfici calpestabili. È bene utilizzare i giusti prodotti per sanificare e abbattere la carica microbica, oltre ad eliminare i residui di detergente con acqua.

Non sempre i detersivi ed i prodotti chimici reperibili in commercio sono la soluzione più efficace ed economica per sanificare e rendere luminosissimi i pavimenti della propria abitazione. Per questo è bene ricorrere ai validi rimedi naturali.

Rimuovere i rifiuti grossolani

Prima di lavare e sanificare le piastrelle del pavimento è bene rimuovere i rifiuti grossolani e raccogliergli nei sacchetti della spazzatura. È bene eliminare il superfluo ed evitare che la sporcizia si accumuli sulle superfici.

Eliminare la sporcizia

Se si usa lo straccio senza aver eliminato la sporcizia, l’acqua del secchio diventa subito torbida e deve essere cambiata subito. È bene munirsi di scopa manuale, aspirapolvere e panno elettrostatico. Oltre a spazzare a secco è bene ricoprire la testa con un telo inumidito.

Lavare i pavimenti con acqua e una goccia di …

Se il pavimento è in marmo o in legno è bene mettere all’interno del secchio con acqua tiepida un cucchiaio di bicarbonato di sodio e di sapone di Marsiglia, che consente di rimuovere ogni alone e di lucidare le piastrelle. Per rendere ancora più brillante e lucido il pavimento è bene procurarsi e passare un panno di lana.

Nel caso in cui il pavimento sia di cotto è bene avere a portata di mano una goccia di aceto di mele per rendere il pavimento lucidissimo in una sola passata.

Ecco i trucchetti efficaci e veloci per rendere il pavimento lucidissimo e sanificato.