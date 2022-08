Offerta Lidl, tutti alle casse: nuovo elettrodomestico a 49€ | Indispensabile per le pulizie di casa

I clienti Lidl sono sempre coccolati dalla catena europea di supermercati di origine tedesca, è di pochi giorni un’offerta da non perdere!

L’elettrodomestico in offerta alla Lidl a 49€ è indispensabile per fare delle pulizie di casa a prova di bimbi.

Offertissime Lidl

Che siate appassionati di pulizia o semplicemente vogliate organizzare la vostra casa in modo impeccabile, è fondamentale che disponiate dei supporti adatti a questo scopo.

Il rispetto e la cura dell’ambiente domestico sono indispensabili per evitare che si moltiplichino i germi e i batteri, per evitare che lo sporco venga disseminato in ogni dove, le macchie, la polvere, soprattutto se si soffre di allergie o se si hanno animali in casa.

Combinare la praticità con il “lavoro duro” resta una caratteristica fondamentale per molti, il che spiega proprio come mai qualcuno prediliga impiegare una scopa elettrica al posto delle classiche scope.

Per questo motivo, la scopa a vapore rappresenta uno strumento altrettanto valido a livello di prestazioni e di affidabilità. Le caratteristiche del prodotto sono innumerevoli ed è per tale ragione che il suo costo non è sempre così basso.

Scopa a vapore a 49 €uro

Per chi desiderasse acquistarne una, Lidl ha deciso di proporvi, attraverso una super offerta da non perdere a prezzo scontato, la scopa a vapore della Vileda. Sarà possibile rimuovere il 99% delle impurità per effetto dell’elevata temperatura dell’acqua una volta immessa nel serbatoio.

Potrete rimuovere velocemente batteri, germi e acari, e al contempo rimuovere perfino le macchie più problematiche.

Per quanto riguarda la velocità di asciugatura, non è necessario temerla, dal momento che sarà più veloce della pulizia con un normale panno o mocio, elemento da non trascurare soprattutto se si hanno animali o se si è in presenza di bambini in casa.

La scopa a vapore è consigliata a chi soffre di allergie, in questo modo si evita il contatto con le sostanze chimiche presenti nei detersivi. Dovrete solo fare attenzione nel selezionare la più idonea temperatura nel caso in cui abbiate un pavimento in casa particolarmente delicato.

La Lidl, desidera sempre fare offerte in grado di andare incontro alle necessità dei propri clienti, per questo motivo l’ultima proposta imperdibile poiché ribassato è la scopa a vapore Vileda a soli 49 euro.

Tra le caratteristiche del prodotto, che sul sito è riportato come capacità del serbatoio di 400 ml, lunghezza del cavo di 6 m e validità per tutti i tipi di pavimento.

Va ricordato che come ogni offerta ha una data di inizio e una fine, questa imperdibile occasione si attiverà a partire dal 25 agosto 2022. Nell’offerte saranno inclusi anche gli utilissimi accessori per tappeti e 3 panni in microfibra lavabili.