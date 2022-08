“Non lo chiamò più papà”, Yari Carrisi contro Albano: ciò che ha fatto è imperdonabile

Yari Carrisi, dopo anni spunta tutta la verità sul suo rapporto con Albano. Ecco perché non lo chiama più “papà”. Ciò che ha fatto è un gesto davvero imperdonabile.

Yari Carrisi e papà Albano ai ferri corti? Il figlio della famosa coppia di cantanti svela la verità: ecco la ragione per cui non chiama “papà” il famoso artista di Cellino San Marco. Da non crederci.

Yari Carrisi, chi è il figlio della famosa coppia di artisti internazionali

Classe 1973, Yari Carrisi è l’unico figlio maschio della ex coppia formata da Albano e Romina Power. Il 47 enne, figlio d’arte, è il fratello di Ylenia, Romina junior e Cristel ma anche il fratellastro di Jasmine e Bido junior, questi ultimi sono i figli che il cantante di Cellino San Marco ha avuto dalla sua attuale compagna, Loredana Lecciso.

Rispetto alle sue sorelle che cavalcano l’onda del successo prendendo parte a varie trasmissioni televisive, in qualità di ospiti ed opinioniste dei salotti di alcuni programmi importanti, Yari ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Eppure, proprio sul suo conto, spunta fuori uno scoop che lascia tutti senza parole. Yari è ai ferri corti con papà Albano? Arriva la confessione scioccante: ecco la ragione per cui non lo chiama più “papà”.

Albano disperato per il gesto del figlio

La famiglia Carrisi-Power è sempre al centro dell’attenzione. Nonostante Albano e Romina non siano più una coppia, almeno da un punto di vista sentimentale, lo sono però da quello professionale.

Pertanto, di loro e dei componenti del clan allargato si parla continuamente. I riflettori sono adesso puntati sull’unico figlio maschio dell’ex coppia di cantanti internazionali, Yari Carrisi, che fa una confessione scioccante. Il giovane ha raccontato di non chiamare da anni “papà” Albano. Per quale ragione i due sono arrivati a questo atteggiamento di freddezza l’uno nei confronti dell’altro?

A rivelare la verità è proprio Yari che in un’intervista rilasciata nel salotto televisivo di Mara Venier, a Domenica In, qualche tempo fa, ha spiegato per filo e per segno tutto. Non si tratta di litigi o di rapporti in crisi ma solo di una questione di abitudine.

Il figlio del cantante di Cellino San Marco chiama il suo papà semplicemente Albano. L’ex marito di Romina Power sembra però soffrire per questa situazione. Lui vorrebbe avere un rapporto più caloroso e umano con il figlio che invece tiene sempre un atteggiamento di freddezza e di distacco dal padre.

Yari invece è molto legato a Romina. Con la mamma condivide tante esperienze, proprio l’ultima qualche giorno fa. Insieme alla famosa cantante americana, Yari è stato ospite delle tenute di Albano per prendere parte ad un raduno di yoga.

Da tempo, mamma Romina e Yari hanno abbracciato la religione buddista e spesso girano insieme il mondo per partecipare a incontri spirituali. Con Albano non c’è mai stato lo stesso feeling, soprattutto dopo il dramma che ha colpito la loro famiglia.

Questa freddezza, si dice, possa derivare dal passato tormentato che Yari ha vissuto dopo la scomparsa della sua sorella maggiore, Ylenia, che nel 1994 fa perdere le tracce di sé a New Orleans, in America, dove stava trascorrendo il natale. La famiglia Power-Carrisi si è sgretolata per sempre dopo quel tragico evento.

I due ex coniugi hanno affrontato il dramma nel miglior modo possibile ma le ripercussioni di questo evento drammatico si sono riversate anche sui figli che hanno preso per un periodo le distanze dal famoso papà. Oggi i rapporti tra Albano e la sua famiglia sono pacifici e sereni. Il cantante di Cellino San Marco è contento di avere una famiglia allargata, non potrebbe stare senza la sua prole.