Morto Enzo Garinei: attore, doppiatore e artista a tutto tondo

È morto oggi alla veneranda età di 96 anni, l’attore di cinema e teatro Enzo Garinei, fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini.

Enzo Garinei era anche doppiatori ed esordì nel lontano 1949 con Totò, che per lui fu come un mentore.

Chi era Enzo Garinei

Nella sua vita ha realizzato più di 70 film e partecipato a moltissime commedie teatrali, come ‘Alleluja brava gente’ e ‘Aggiungi un posto a tavola’.

Nella sua carriera però si contano anche ruoli in serie televisive, insomma un attore a tutto tondo quello che si è spento oggi, 25 agosto 2022, nella sua Roma, dove era nato nel 1926.

Fratello del famoso commediografo e regista teatrale Pietro, ha esordito al fianco di De Curtis in ‘Totò e le Mokò‘ ma lo ricordiamo anche per altri ruoli.

Nel corso degli ani infatti ha partecipato, anche se in ruoli secondari, a molte commedie musicali e film, rallentando le apparizioni dagli anni Novanta in poi.

Nell’ambito teatrale ovviamente è stato molto attivo negli spettacoli realizzati dal fratello Pietro e dalla ditta Garinei e Giovannini.

Alla fine degli anni Novanta abbiamo un suo ritorno sul piccolo schermo, infatti lo troviamo nella serie televisiva ‘Io e la mamma’, con Gerry Scotty, più avanti invece è stato fra i protagonisti di ‘Aggiungi un posto a tavola’, con Gianluca Guidi e Marisa Laurito.

Negli ultimi anni, Enzo Garinei è stato impegnato in una tournée teatrale e ha ricevuto grande affetto dal pubblico, che sempre lo ha seguito in tutta la sua variegata carriera, in particolare è stato molto acclamato in occasione di questa ultima tournée teatrale per aver interpretato dal vivi la voce di Dio nella nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola.

Attivo anche come doppiatore, lo ricordiamo in particolare per aver dato la voce a Stan Laurel.

Proprio nella categoria del doppiaggio, venne premiato nel 2009 con il prestigioso Leggio d’oro ‘Alberto Sordi’.

Filmografia

È impossibile davvero contare tutte le pellicole a cui ha preso parte Enzo Garinei, sicuramente una molto iconica è ‘I delfini’ del 1960 ma anche ‘Banana Joe’ di 20 anni dopo.

Oltre alla collaborazione, nonché forte amicizia con Totò, ha lavorato con altri registi molto validi, ad esempio interpretando ruoli minori nei film di Tomas Milian, diretti dallo storico regista Bruno Corbucci.

Ancora, ha lavorato in ‘Soldati e caporali’, ‘Simpatico mascalzone’ e ‘A qualcuno piace calvo’ di Mario Amendola.

Per citare altre pellicole ricordiamo poi: ‘Malafemmena’, ‘Il nemico di mia moglie’, ‘Gli amanti latini’, ‘La portiera nuda’, ‘Il ragazzo di campagna’, ‘Roba da ricchi’ e fra gli ultimi lavori, ‘100 metri dal paradiso’ e ‘Appena un minuto’.

In questi giorni si terranno i funerali ma non sono state ancora rese note informazioni in merito.