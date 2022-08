Medium evade il fisco a Parma: la finanza la incastra

Medium evade il fisco a Parma ed esercita senza facoltà. Non ha mai versato tasse nonostante l’intensa attività svolta negli ultimi anni.

Una storia che ha dell’incredibile se la si analizza del dettaglio. Una donna che di professione si dichiara medium ed esperta dell’aldilà ha girato ben lontana dal fisco per molto tempo. La guardia di finanza ha scoperto un consistente e proficuo giro di affari.

Parma, una medium evade il fisco per anni prima di essere scoperta. La donna ha avviato nel corso degli anni un vasto giro di affari che è, col passare del tempo, cresciuto e si è anche evoluto.

La medium, come emerso dalle indagini, ha esercitato la sua ‘professione’ senza alcuna qualifica ma anche senza adempimenti fiscali. Quindi la stimata medium esercitava senza alcuna facoltà e ha guadagnato un bel po’ di soldi. Una lavoratrice totalmente inadempiente nei confronti di qualsiasi obbligo fiscale.

L’attività della medium di Parma era vasta e comprendeva incontri presso la propria abitazione dove otteneva notizie dai defunti ma molto altro. Ha scritto libri che sono acquistabili online e organizzato eventi in tutta Italia. Non era mai richiesto il pagamento di un biglietto o ingresso ma venivano fatte donazioni dai clienti. Fino al momento in cui la guardia di finanza ha messo la parola fine.

La finanza inchioda la donna

Parma, la storia della medium che evade il fisco per anni ha aizzato un polverone in merito alle tasse e ai furbetti dell’evasione. La Guardia di Finanza ha appurato che dal 2016 la donna esercitava la sua professione senza aver mai aperto la partita iva.

Le indagini hanno fatto emergere inoltre che i clienti versavano in media 100 euro di donazione e anche mediante bonifico bancario. I ricavi, che è stato possibile dedurre dai conti e dai numeri tracciati, rivelano almeno 140.000 euro non dichiarati.

Alla luce di tutto ciò che è emerso, sia a livello economico che in merito all’attività svolta, le forze dell’ordine hanno denunciato la medium. Ma non è finita in quanto ora dovrà consegnare allo stato tutte le tasse omesse e dovrà pagare 25.000 euro.

Una situazione che ha dell’incredibile se si pensa alla popolarità raggiunta dalla donna, anche online, negli ultimi anni. Nonostante tutto questo è un chiaro segno che le forze dell’ordine e in particolar modo la Guardia di Finanza stanno facendo un lavoro accurato e non lasciano nulla al caso. Impegno costante per far funzionare al meglio l’economia e scovare chi, a discapito degli altri, compie crimini che poi si pagano sulla pelle dei cittadini onesti.