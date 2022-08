“L’ha tradito con me”, scoop: Rocio spezza il cuore a Raoul Bova | Il famoso collega spiffera tutto

Rocio Morales spezza il cuore di Raoul Bova. Il collega spiffera tutto, la bella spagnola l’ha tradito proprio con lui. Che scandalo.

Raoul Bova al centro di un triangolo amoroso. La sua compagna, Rocio Morales, lo ha tradito con un famoso collega. Ecco di chi si tratta.

Rocio Morales e Raoul Bova, amore in crisi?

Rocio Morales è una meravigliosa spagnola che si è fatta conoscere in Italia per la sua partecipazione a diverse pellicole di grande successo, come “Immaturi”. Raoul Bova è il sexy symbol italiano per eccellenza, uno degli attori più belli e talentuosi della scuderia cinematografica italiana.

I due bellissimi del mondo dello spettacolo si sono conosciuti proprio sul set del film “Immaturi” ed è stato un colpo di fulmine. Al tempo, Raoul era sposato ma già in crisi con la ormai ex moglie Chiara Giordano, mentre Rocio, appena 25enne si era da poco trasferita in Italia per cercare fortuna nel mondo della televisione.

Amore a prima vista tra di loro che iniziano una relazione amorosa. Eppure, proprio quando Rocio e Bova si stavano vivendo come coppia, ecco che arriva la notizia che sconvolge tutti: lei, la bella attrice spagnola, tradisce l’attore italiano un altro uomo.

Chi è il famoso attore che ha rubato la piazza a Raoul Bova

Si ritorna a parlare nuovamente della chiacchieratissima coppia formata da Rocio Morales e Raoul Bova. Spunta fuori l’amante di lei, l’uomo con il quale la bella spagnola avrebbe tradito l’attore italiano. Il suo nome è Alex Casademunt.

Rocio e Alex, un altro attore spagnolo, hanno avuto una relazione durata cinque anni. In un periodo di crisi, lo stesso nel quale la Morales conoscerà Raoul Bova, i due si lasciano e la spagnola comincia a frequentare seriamente il noto attore italiano.

Dopo però una vacanza in Turchia, la Morales cede alla passione e si rivede con il suo ex fidanzato con il quale trascorre una notte di passione. A raccontare il tutto è stato proprio Alex Casademunt in un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini per il suo settimanale Chi, dove ha raccontato per filo e per segno tutto ciò che è accaduto.

Casademunt ha confessato che lui e la Morales si erano rivisti nel periodo in cui lei faceva coppia fissa con Bova e hanno trascorso una notte di passione. La storia tra Rocio e Alex è stata piuttosto seria. I due si dovevano sposare, lei aveva ricevuto la proposta di nozze e anche l’anello di fidanzamento. Poi, la separazione. Eppure, qualcosa nel periodo in cui già si frequentava con Bova, spinse Rocio a ritornare tra le braccia del suo ex.

Questo è quanto ha raccontato Alex:

“…Ci dovevamo sposare, io avevo comprato l’anello dal padre di Rocio che un gioielliere di Granata. La nostra separazione è durata 8 mesi, sono stato malissimo… Rocio era Istanbul, piangeva, era disperata. Mi ha raccontato che era in viaggio con un impresario italiano di cui si era invaghita da otto mesi, otto mesi esatti dalla fine delle riprese di “Immaturi”.

Continua ancora Casademunt:

“…Mi ha promesso che mi avrebbe chiamato al suo ritorno e così ha fatto. Ci siamo rivisti, abbiamo fatto l’amore, poi però è sparita di nuovo. Si è rifatta viva cinque mesi dopo da Los Angeles e mi ha raccontato che era sempre in vacanza con questo impresario italiano. Il famoso impresario altri non era che Raoul Bova”.

Rocio avrebbe tradito Alex con Raoul e Raoul con Alex. Le parole dell’attore spagnolo fecero molto scalpore al tempo. Sebbene la Morales abbia cercato di chiarire questo triangolo amoroso tentando di parlare anche con l’ex, non ha avuto la possibilità dato che Alex è morto in un terribile incidente stradale.