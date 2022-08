Lavello pieno di calcare, bastano 2 ingredienti per togliere tutto: li usi ogni giorno per cucinare

Ecco quali sono questi due ingredienti usati in cucina che vi salveranno la vita quando vorrete rimuovere il calcare dal lavello.

Continuate a leggere per scoprire questo rimedio incredibile per rimuovere completamente il calcare dal lavabo.

Come rimuovere il calcare dal lavello

La rimozione del calcare è un incubo che tutti abbiamo affrontato in molte occasioni, soprattutto se viviamo in una zona con acqua dura. In queste aree, pulire il calcare diventerà un’altra routine di pulizia.

Successivamente, vedremo come rimuovere le macchie con vari metodi, sia domestici che professionali.

Il primo dei rimedi domestici è quello della pietra pomice, che immergiamo per un po’ in acqua calda per ammorbidirla. Quando vediamo che è un po’ più morbido del normale, lo usiamo per strofinare, prima in una zona poco visibile per poter vedere se stiamo graffiando la superficie o meno.

Per le macchie più ostinate, abbiamo bisogno di un acido forte per rimuovere il calcare, ma non così forte da lasciare segni sui rubinetti, che sono le superfici più delicate su cui si deposita il calcare.

Come possiamo ottenere questo acido? Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo.

Ecco i due ingredienti miracolosi

Il primo è naturalmente il limone, che è una delle migliori soluzioni per i rubinetti. Basta far scorrere il succo di un limone contro il rubinetto e strofinare con uno spazzolino da denti per farli brillare.

Sulle superfici più grandi, come lo schermo della doccia, le piastrelle che lo circondano, il wc, ecc., devi utilizzare un’altra soluzione che prevede l’utilizzo dell’aceto. Potremmo usare quello di casa, ma è meglio comprare dell’aceto detergente che è più forte e agisce più velocemente contro il calcare.

Questo aceto ci aiuterà anche a rimuovere il calcare da parti come gli aeratori del rubinetto, che lasceremo in ammollo per diverse ore in modo che escano come nuove.

Tra i rimedi professionali, invece, compaiono i disincrostanti profumati per wc o i detersivi disincrostanti, disponibili anche nella loro versione ecologica e altrettanto efficaci. Questi prodotti rimuovono la calce più incrostata in pochi secondi, senza attese e in una sola passata, essendo sicuri al 100% per il lavoratore e per le persone che utilizzano i servizi igienici.

Inoltre, i disincrostanti fanno molta strada, quindi con loro potremo pulire molti bagni prima di dover acquistare un’altra bottiglia. La sua applicazione è semplice come quella dell’aceto o del limone. Non ci resta che appoggiarlo su un canovaccio pulito, strofinare un po’ e il calcare scompare come per magia senza attese e con poca fatica.

E voi cosa ne pensate? Userete i metodi professionali o quelli casalinghi davvero miracolosi ed efficaci che vi faranno risparmiare una montagna di soldi?? Fatecelo sapere!