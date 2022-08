Secondo il suo ex chef privato, la regina Elisabetta II ha mangiato Jam Penny, il suo dolce preferito ogni giorno da quando era una bambina.

Ma cosa hanno di speciale questi biscotti farciti alla marmellata? Cerchiamo di comprende cosa rende questo dolce così desiderabile alla regina più longeva in assoluto.

Il tè pomeridiano è una delle tante grandi cose che riassumono i valori britannici e gli ideali britannici e cosa significa veramente essere britannici. È un periodo della giornata molto semplice.

Tradizionalmente, il tè pomeridiano è composto da due cose: una tazza di tè e un’ampia selezione di torte.

Non c’è un menu rigoroso da seguire, ma uno degli articoli più popolari sono gli “scones” alla frutta con marmellata e panna rappresa. Un po’ come i biscotti e i panini come i jam penny tanto amati dalla regina Elisabetta

Se non avete mai sentito parlare di Jam Penny, non preoccupatevi, non siete i soli. In realtà si tratta di piccoli tramezzini tagliati a cerchi e ripieni di marmellata di fragole.

Stando al documentario ‘Secrets of the Royal Kitchen’ gli appartenenti alla famiglia reale non mangiano mai i panini quadrati, questo in quanto nella tradizione britannica il presentare delle pietanze che si presentano appuntite equivale e voler tentare di “rovesciare il trono d’Inghilterra”.

Secondo quanto rivelato dall’ ex chef, la regina non mangia sempre cibi elaborati e ricchi di fantasia.

È solo quando intrattiene gli ospiti che la regina organizza un banchetto con aragosta e caviale e cose del genere, ma il resto del tempo è solo un’alimentazione sana: un po’ di pesce alla griglia con un po’ di insalata.

Alla regina sono stati serviti dei Jam Penny di marmellata nella stanza dei giochi da bambina. E da allora li ha sempre mangiati per il tè pomeridiano, si tratta di un rituale a cui la monarca è affezionata da quasi un secolo.

Sono dolci tagliati in cerchi grandi come un vecchio penny britannico, fatti di pane con un po’ di burro e marmellata spalmabile.

Quello che è stato lo chef della regina per 11 anni, ha anche rivelato che la regina ha sempre avuto un debole per questo dolce farcito di marmellata alla fragola.

Oltre alla conserva, il monarca di 96 anni ha sempre avuto un debole per le fragole fresche. Saranno questi dolci alla base della sua longevità?