Guarnizione finestre, il trucchetto per pulirla alla perfezione: buttane una manciata sopra

Uno dei compiti più difficili è senza dubbio la pulizia delle guarnizioni delle finestre. E’ una faccenda domestica noiosa e anche molto faticosa da fare. Ma non tutti sanno che c’è un trucco semplice ed efficace per eliminare la sporcizia: scopriamo di più.

Le finestre sono una delle parti della casa più difficili da pulire, bisogna occuparci sia dell’interno ma anche dell’esterno. La maggior parte delle volte, ci occupiamo solo dei vetri, ma in realtà bisogna anche dedicare del tempo per le pulizia delle guarnizioni delle finestre,

Si sporcano molto facilmente, dato che vengono a contatto con l’umidità e quindi possiamo trovare qualche traccia di muffa. Ma come possiamo eliminare lo sporco? Non tutti conoscono un trucco facile che riduce anche gli sforzi . Un rimedio efficace che tutte le nonne utilizzano, basta solamente un solo ingrediente. Non ne potrete più farne a meno: scopriamo come fare.

Guarnizioni delle finestre sporche: come fare

Le faccende domestiche ci tolgono sempre parecchio tempo, a volte più del dovuto, ma bisogna mettere in pratica dei semplici trucchi per ottimizzare i tempi ma soprattutto dobbiamo cercare di non rendere le pulizie di casa stressanti e faticose.

Ad esempio, pulire le finestre è un compito davvero arduo, pulire i vetri o i binari è terribile, per non parlare quando dobbiamo disinfettare le guarnizioni delle finestre. Ci serve tempo e tanto olio di gomito per igienizzare ogni punto in modo impeccabile.

Se non facciamo attenzione, c’è il rischio che si formi la muffa. Esteticamente non è affatto un bel vedere e non è nemmeno igienico. Inoltre, potrebbe anche influire sulla funzionalità della finestra, perché la sporcizia potrebbe non far chiudere bene l’infisso.

Ma come possiamo eliminare lo sporco dalle guarnizioni una volta per tutte? Esiste un trucco molto facile che non tutti conoscono, basta un semplice ingrediente e fare attenzione a dei piccoli accorgimenti: scopriamo di più.



Guarnizioni delle finestre sporche: il rimedio infallibile

Pulire le guarnizioni delle finestre è un compito davvero arduo, ma vi servirà solamente un po’ di pazienza e un ingrediente per eliminare lo sporco senza alcun sforzo. Il procedimento è facilissimo, dovrete cospargere il bicarbonato di sodio nelle zone più sporche e aggiungere un po’ di aceto.

Lasciate agire il composto per circa 5-10 minuti e poi iniziate a strofinare con un vecchio spazzolino. Successivamente, passate sullo sporco con uno scottex in modo da togliere la muffa più facilmente.

Se le guarnizioni delle finestre sono ancora sporche, ripetete il procedimento ed il gioco è fatto. Grazie a queste poche mosse vedrete come la sporcizia se ne andrà via in un batter d’occhio. Vi consigliamo di utilizzare questo metodo almeno una volta al mese.