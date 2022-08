“È in dolce attesa”, la famiglia Casiraghi si allarga: quel pancione conferma tutto | FOTO

By

La famiglia Casiraghi al settimo cielo

La famiglia Grimaldi è sicuramente tra le Royal Family più chiacchierate e protagoniste dei gossip e dei pettegolezzi. Quotidianamente, i tabloid nazionali e internazionali, puntano i riflettori sui componenti di questo clan, quello del Principato più famoso al mondo, che ha sempre nuovi scoop scoppiettanti e clamorosi da offrire ai tanti curiosi e appassionati degli inciuci reali.

Ad attirare l’attenzione, oggi, sono in particolare i Casiraghi. Arriva la lieta notizia che lascia tutti senza parole: “lei è in dolce attesa”. Spunta la foto di un pancino sospetto che non lascia più dubbi: la famiglia è pronta ad allargarsi e un nuovo principino o una nuova principessa a fare ingresso nella famiglia reale più chiacchierata del mondo.

Anche i sudditi monegaschi sono al settimo cielo. Finalmente lei, dopo un periodo turbolento, ritrova la felicità. La cicogna è in arrivo per la bella principessa.

Lei in dolce attesa: la foto non mente e fa il giro del mondo

Cicogna in arrivo nella famiglia Casiraghi: lei è in dolce attesa, spunta il pancino che non lascia più dubbi. Ad essere protagonista di uno scoop clamoroso è Charlotte Casiraghi. La secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, si mormora che sia in attesa del suo terzo figlio, il secondo da Dimitri Rassam che è suo marito.

Charlotte e Dimitri, quest’ultimo è un noto produttore cinematografico, sono sposati dal 2019 e sono genitori di Balthazar. Entrambi però, prima di incontrarsi, hanno avuto altre relazioni e figli. La Casiraghi è stata in coppia per diversi anni con il comico marocchino Gad Elmaleh e con lui è diventata mamma per la prima volta. Dalla loro unione è nato Raphael nel 2013.

Dimitri Rassam, invece, è stato in coppia per lungo tempo con una modella russa e con lei ha avuto una figlia, Daria che oggi ha 11 anni. La loro è insomma, una famiglia allargata che funziona benissimo.

Dimitri e Charlotte sono una coppia meravigliosa. Sempre complici e affiatati, nonostante abbiano vissuto degli alti e bassi e anche dei profondi momenti di crisi, oggi sono felici più che mai e questa gioia potrebbe presto essere suggellata dalla nascita di un altro baby.

Spunta una foto della Casiraghi a mare, nella quale la principessa, bellissima mentre indossa un costume intero di colore verde, mostra un pancino sospetto. Per il momento ancora nessuna conferma da parte della casa reale ma gli indizi della gravidanza sembrano esserci tutti.

Charlotte, in ogni caso, ha sempre parlato del suo desiderio di allargare la famiglia e più volte ha raccontato che vorrebbe dare ai suoi figli, un altro fratellino o un’altra sorellina. Che la cicogna sia davvero in arrivo per la figlia di Carolina di Monaco?

Tutti se lo augurano. Dopo un periodo turbolento, anche da un punto di vista sentimentale, la bella reale può finalmente tornare a sorridere. L’amore di Dimitri e dei suoi figli è tutto ciò che le serve per stare bene e l’arrivo di un terzo probabile bebè, potrebbe soltanto aumentare questa già enorme felicità che sta vivendo.