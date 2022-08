Corredo scuola: prezzi alle stelle a causa di inflazione e caro energia

By

Inizia il nuovo anno scolastico e il corredo scuola è l’argomento più salato di questi giorni, a causa dell’inflazione e del caro energia.

L’inizio scuola sarà davvero da paura per molte famiglie italiane e il Codacons ha calcolato aumenti del 7%.

Aumenta il costo del corredo scuola

L’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e in questi giorni leggiamo una notizia davvero allarmante. Il Codacons infatti ha stimato che il corredo scuola costerà di più, aumentando di circa il 7% rispetto al 2021.

Come tanti altri settori infatti, anche questo risente molto dell’inflazione e dell’aumento dei costi dell’energia.

La percentuale calcolata da Codacons si traduce in una spesa di 1.300 euro per quanto riguarda i libri e circa 600 euro per il corredo.

Purtroppo, il caro energia si ripercuote sulla filiera dell’istruzione e quindi sui costi salati che dovranno affrontare le famiglie italiane.

Il consiglio come sempre è quello di allontanare i bambini dalle pubblicità martellanti che propongono zaini, diari e astucci griffati, basti pensare infatti che scegliendo prodotti diversi, si potrà risparmiare fino al 40%.

Le stime de Codacons e i consigli per risparmiare

Mettono paura le stime del Codacons per quanto riguardano le spese scolastiche, infatti rincareranno zaini, astucci e diari ma anche oggetti di cartoleria e quindi quaderni e penne.

Tutti questi prodotti risultano aumentati nei prezzi, specialmente se si opta per le griffe del momento, quelle più in voga fra i giovani e che tutti assolutamente desiderano.

Il primo monitoraggio sui listini al dettaglio, effettuato dalla famosa associazione dei consumatori, mette alla luce una problematica importante, non l’unica, che deriva dal conflitto e da tutti i rincari delle materie prime che ne conseguono.

Ovviamente pesa molto anche l’inflazione, che in Italia registra un grande aumento.

Nel dettaglio, uno zaino può arrivare a costare fino a 200 euro, un astuccio completo di tutto, fino a 60 euro e un diario circa 30 euro.

Per risparmiare però c’è un’opzione, ossia quella di scegliere prodotti che non siano griffati o firmati da youtuber, influencer, squadre calcistiche e personaggi famosi, sono proprio questi articoli infatti quelli che costano di più.

Purtroppo queste linee specifiche per la scuola sono molto gettonate fra i giovani ed è difficile discostarsi da questa linea, c’è anche però un altro modo per risparmiare.

Si possono infatti acquistare libri usati invece che nuovi, ugualmente validi. Se pensiamo che un testo nuovo può superare anche i 40 euro, lo stesso è questi dimezzato se usato, ovviamente deve essere in condizioni accettabili.

Per acquistare libri di seconda mano ci si può rivolgere a gruppi social dedicati e mercatini cittadini appositi. Ci sono anche scuole che hanno uno spazio dedicato a questo e quindi basta rivolgersi alla segreteria dell’Istituto per saperne di più.

Allo stesso modo, per recuperare soldi al termine dell’anno si possono mettere in vendita i libri ancora in buone condizioni.