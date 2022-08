Calcare incrostato nei rubinetti, il metodo del sacchetto per risolvere il problema in pochi secondi

Ecco come eliminare definitivamente il problema del calcare incrostato nei rubinetti. Questo metodo del sacchetto lo conoscono in pochi.

Continuate a leggere per scoprire come liberarvi definitivamente del calcare che invade i nostri rubinetti. Questa soluzione è eccezionale.

Come pulire il bagno in modo impeccabile

Pulire il bagno è un compito ingombrante, ma se lo facciamo regolarmente sarà più facile e veloce. Il più delle volte ci concentriamo sugli elementi più comuni come il lavabo, il wc e il piatto doccia o la vasca da bagno, ma non ricordiamo le zone dove si accumulano sedimenti e calcare.

Stiamo parlando di soffioni, rubinetti, filtri e diffusori. Ecco perché è fondamentale sapere come pulirli.

Le cause più comuni di sporco nel soffione della doccia e del rubinetto sono il calcare, la muffa e l’umidità. Tenere a bada questi nemici del bagno non è difficile, con alcuni consigli per pulire il soffione eviterai lo sporco che, oltre ad essere antiestetico, produce intasamenti nelle tubazioni ed è dannoso per la nostra salute.

Il metodo migliore per avere un bagno sempre impeccabile è quello di impiegare prodotti acidi, ma non troppo.

Puoi usare un prodotto anticalcare acquistato in un negozio o usare un detergente fatto in casa. Mescola una parte di aceto con tre parti di acqua in un contenitore in cui puoi immergere completamente il soffione della doccia, ad esempio.

Ti raccomandiamo di utilizzare un aceto bianco poco acido o un detergente specifico, però, perché prodotti molto acidi possono danneggiare la superficie della testa.

Come rimuovere il calcare dai rubinetti

Ci sono molti modelli di rubinetti per lavabo. La maggior parte, però, sono fissi e non si svitano.

Risentono degli effetti del calcare e con il tempo quel lavaggio rilassante a cui tanto ci eravamo abituati diventa un tormento.

Scopri come pulire facilmente il rubinetto del tuo lavabo, eliminando definitivamente il suo calcare.

La prima cosa che dovrai fare è prendere un sacchetto di plastica abbastanza grande, della dimensione che possa coprire completamente il rubinetto.

Ora riempi il sacchetto con la miscela di aceto e acqua e chiudi con un elastico. Al posto dell’aceto puoi usare anche tutto il succo di un limone o due cucchiai di bicarbonato.

Ora lascia riposare per un’intera notte. Rimuovi con cautela il sacchetto e strofina i fori con uno spazzolino da denti. Risciacqua e asciuga.

C’è anche uno spray specifico per zone difficili, facile da applicare e con tempi di attesa ridotti: è un’altra possibile soluzione, ma noi ti abbiamo offerto quella che stanno usando davvero tutti, perché è semplice, efficace ed economica.

E voi cosa ne pensate? Usavate già questo metodo o lo applicherete per la prima volta? Lo trovate efficace? Fatecelo sapere!