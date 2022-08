Bolletta della luce a 50 centesimi al giorno, il trucchetto degli elettricisti: una vera svolta

By

Nel corso degli anni le bollette dell’energia e del gas sono diventate sempre più insostenibili a causa dell’incredibile aumento dei costi. Per tante famiglie è davvero difficile arrivare a fine mese. Ma non tutti sanno che esiste un trucco che è la svolta: scopriamo di più.

Bolletta della luce – Lettoquotidiano.itLa più grande preoccupazione delle famiglie italiane è proprio quella di non arrivare a fine mese. Tra le tante spese più costose, è proprio il pagamento delle bollette dell’energia e del gas. Le bollette stanno registrando rincari particolarmente elevati. Ma non tutti hanno questo genere di problema, infatti, malgrado ci siano diverse persone che si lamentano dell’aumento dei prezzi, c’è chi non è proprio toccato dalla situazione.

Addirittura, in Veneto esiste una persona che riesce a pagare la bolletta energetica solo 50 centesimi al giorno perché conosce un trucchetto davvero fantastico, senza mettere in pratica metodi illegali. Volete scoprire come fa? Rimarrete a bocca aperta.

L’aumento delle bollette: costi assurdi

Le bollette dell’energia e del gas sono diventate così insostenibili da rendere davvero dura la vita di tantissime famiglie italiane. La Russia eroga sempre meno gas e i prezzi si stanno alzando sempre di più. Esistono dei bonus sociali sulle bollette, ma è comunque difficile arrivare a fine mese.

I bonus bolletta spettano alle famiglie con isee entro i 12.000 euro e le famiglie con isee entro i 20.000 euro e 4 figli a carico. Inoltre, il datore di lavoro può richiedere un bonus per te fino a 600 euro che non viene tassato.

Ma lo sapete che esiste un signore del Veneto che paga solo 50 centesimi al giorno di bollette? Non utilizza metodi illegali, ma un trucco davvero all’avanguardia ed ecologico. Lui si chiama Giorgio Malavasi ed è un noto giornalista che abita in Veneto: scopriamo il suo incredibile trucco per risparmiare sulle bollette, rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

Bolletta della luce a 50 centesimi al giorno: ecco come fare

Il signor Giorgio Malavasi ha reso la sua abitazione, la casa più energeticamente efficiente del Veneto, infatti, spende solo 50 centesimi al giorno di bollette, grazie a degli accorgimenti molto interessanti.

Il suo segreto è generare energia con i pannelli solari, ma il trucco sta nel calore che non viene disperso grazie ad una coibentazione della casa davvero impeccabile. Tutto ciò avviene con l’isolamento termico.

Sia nel periodo estivo e sia nel periodo invernale entra in gioco la geotermia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato se ha qualche ospite, il suo calore corporeo resta per molto tempo all’interno della casa e la mantiene caldissima, una funzione che in inverno è davvero utile ed efficace.