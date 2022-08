Bisce in giardino, occhio a non fare questa pericolosissima mossa: come bisogna agire

Ecco come dovete comportarvi se vi capita di imbattervi in delle bisce nel vostro giardino. Le persone fanno una pericolosissima mossa.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i serpenti più pericolosi del mondo e cosa fare se incontrate delle bisce nel vostro giardino.

Le bisce sono pericolose? Ti sveliamo tutto

In tutti i continenti del pianeta, ad eccezione dell’Antartide, ci sono serpenti velenosi. In particolare, ci sono più di mezzo milione di specie che usano il veleno per cacciare, attaccare o difendersi dai predatori.

Tra questi, ci sono i serpenti più pericolosi del mondo e la classifica è piuttosto ampia. Trovarsi di fronte a uno è un affare complicato, quindi non dovresti provare a manipolarlo a meno che tu non abbia la formazione per farlo.

Alcuni esemplari iniettano un veleno che ostruisce le arterie e altri lasciano poco spazio all’azione dopo il primo morso. Successivamente, ti lasciamo un elenco dei più letali.

Stai attento se ne incontri qualcuno! Il primo è il Death Adder (Acanthopis): il nome con cui questa specie è stata battezzata non è più molto lusinghiero. Vive in Nuova Guinea e in Australia e uno dei suoi maggiori pericoli, oltre al veleno, è la sua incredibile velocità di attacco.

Poi abbiamo il Cobra sputatore dal collo nero (Naja nigricollis), La vipera di Russell (Daboia russelli), il Cobra filippino (Naja Philippinensis), Black Mamba (Dendroaspis Polylepsis), il Serpente bruno (Pesudonaja Textilis) e infine il Taipan interno (Oxyuranus Microlepidotus).

Quest’ultimo si trova in Australia ed è un rettile con il quale è meglio mantenere le distanze. Il Taipan interno è in cima alla lista dei serpenti più pericolosi del mondo per la virulenza delle tossine che inietta nei suoi morsi, con solo il 20% di possibilità di sopravvivenza se non viene fornito l’antiveleno!

Per quanto riguarda una semplice biscia, invece, si tratta di un serpente innocuo. Ecco come agire in caso di avvistamento nella vostra casa.

Ecco come allontanarle dal tuo giardino

La maggior parte delle persone che avvista una biscia in giardino fa di tutto per ucciderla oppure la lascia lì, in attesa che se ne vada da sola.

In realtà, entrambe le soluzioni sono assolutamente sbagliate. Quello che è più consigliato fare è munirsi di una scopa delicata e spazzare la biscia senza farle del male.

Quindi versarla in un secchio e portarla lontana dalla vostra casa, per poi liberarla. Naturalmente non dovete liberarla in strada, ma in un luogo naturale, come un bosco.

Se, invece, avete troppa paura di optare per questa soluzione, ve ne raccomandiamo un’altra ancor più efficace: chiamate degli esperti che possano intervenire e salvaguardare l’animale.

E voi sapevate che questo fosse il metodo più efficace? Fatecelo sapere!