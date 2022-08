Batosta al Bancomat, ti sfilano 5 euro ad ogni prelievo: chi pagherà di più allo sportello

Pertanto, per capire quando è conveniente procedere al prelievo con la Postepay e quanto è meglio evitare di farlo e optare per i pagamenti elettronici, cerchiamo di capire quali sono le situazioni in cui è più conveniente prelevare con la Postepay.

Nel frattempo, in attesa di comprendere in che modo influiranno in futuro le commissioni interbancarie, per le quali Bancomat desidera far ricadere internamente i costi sui clienti finali, con in più una possibile maggiorazione sostanziale di quanto già in atto, verifichiamo quanto ci costa ora effettuare un prelievo nel caso in cui si disponga di una carta Postepay.

Per esempio, se si preleva denaro con la Postepay presso un Postamat, non si paga nulla.

Tuttavia basterà recarsi presso l’ufficio postale per vedere che la commissione su quanto prelevato è di un 1 euro.

La cifra raddoppia e arriva a 2 euro se lo stesso prelievo si esegue ad uno sportello ATM bancario nell’area Euro. In tal caso se siete viaggiatori del mondo, conviene portare con se una carta che consenta un prelievo senza commissioni.

Ma se vi trovate al di fuori della cosiddetta area Euro vi vengono addebitati 5 euro di commissioni, addebitati in caso di prelievi con Postepay.