Treviso: polvere bianca sulla serratura di casa, allertati i Carabinieri

A Treviso una donna ha trovato una sottile polvere bianca sulla porta d’ingresso della sua abitazione e dentro la serratura una pallina di silicone, subito ha avvisato i Carabinieri.

Questo strano episodio è avvenuto nella frazione di Cavalier (Gorgo al Monticano) e subito è stato segnalato poiché la signora ha pensato a dei ladri.

Strano episodio a Treviso

Ci troviamo a Gorgo al Monticano, comune di Treviso dove, precisamente nella piccola frazione di Cavalier, una donna ha riscontrato una stranezza.

In una mattinata come tante altre infatti, ha notato della polverina bianca all’ingresso della sua abitazione e una pallina di silicone inserita nella serratura.

Subito ha pensato ai ladri e quindi ha allertato i Carabinieri della zona per denunciare il fatto. Un episodio molto strano quello avvenuto ieri in questa zona di campagna, precisamente in via Palugia, dove la donna risiede da anni.

Si tratta di un’abitazione singola protetta da una recinzione, simili a molte alte che si trovano nella stessa zona.

Era una mattina tranquilla come tante altre, quella di ieri, in cui la signora stava facendo le sue faccende abituali, quando ad un certo punto, uscendo di casa ha notato qualcosa di insolito.

La serratura è in alluminio, quindi ha subito notato delle ditate, poi ha provato a inserire la chiave e quando l’ha estratta era unta e con della sostanza sopra.

Le indagini

In seguito a queste stranezze, la donna ha subito allertato i Carabinieri della stazione di Oderzo, pensando a una tecnica metta in atto dai ladri per copiare la chiave della sua abitazione e quindi intrufolarsi quando volevano per derubarla.

Gli agenti sono subito intervenuti in seguito alla segnalazione della donna che, preoccupata, ha riferito cosa aveva scoperto.

Sembra che qualcuno abbia tentato di inserire qualcosa nella serratura per prenderne il calco, questa è la prima ipotesi, avvalorata anche da fatto che la signora ha confermato di non aver effettuato recentemente lavori di manutenzione della serratura, che potessero spiegare la presenza di sostanze all’interno.

In seguito poi, grazie al calco sarebbe stato possibile riprodurre fedelmente la chiave dell’abitazione e quindi avere libero accesso. La donna, in seguito a questa prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, si è molto preoccupata.

Infatti ora teme nel rimanere a casa da sola e anche ad allontanarsi per pochi minuti, poiché ha paura che qualcuno entri in casa sua quando non c’è.

La donna ha specificato che la sostanza era simile alla cera, mentre la polvere ritrovata era molto chiara, quasi trasparente. All’interno della serratura, come riferito nella sua segnalazione, i Carabinieri hanno trovato la pallina in silicone.

Ora la donna, per vivere tranquilla, sostituirò l’intera serratura, tuttavia non basta per far finta di nulla, infatti la notizia si è diffusa e ha creato allarme generale e preoccupazione nella zona.

Altri hanno riferito alle forze dell’ordine di aver avuto il medesimo problema e di aver già provveduto a sostituire la serratura.

Come misura preventiva, la protagonista della vicenda, come molti altri residenti, ha già provveduto a installare delle telecamere, ma oltre alle azioni dei singoli cittadini, anche il Comune si è attivato, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione e riferire ogni stranezza alle forze dell’ordine, inoltre sono stati intensificati i controlli di queste ultime.