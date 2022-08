Totti fuori di sé, l’ultimo imperdonabile sgarbo a Ilary: ecco perché è scappata con Isabel

Ecco cosa sta succedendo tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il suo gesto l’avrebbe indotta a scappare con la figlia minore Isabel.

In queste ultime ore si continua a parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma avrebbe compiuto una mossa che avrebbe mandato su tutte le furie l’ex velina di Passaparola.

Continuate a leggere per scoprire cosa sta succedendo. I Paparazzi e le loro foto avrebbero confermato tutto.

Ilary fugge con Isabel

E’ ormai dimostrato che la conduttrice dell’Isola dei famosi Ilary Blasi abbia preso la bambina e sua figlia minore Isabel e sarebbe partita per la Croazia.

È lì che negli ultimi giorni avrebbe trascorso un periodo di vacanze in totale solitudine se non con la figlia per disconnettersi e soprattutto allontanarsi dalla stampa italiana.

Andare fino in Croazia, però, non le è affatto servito, visto che anche lì Ilary è stata avvistata. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe deciso di arrivare fino alla Croazia assieme alla figlia a causa di una un colpo basso fatto gli dall’ex marito Francesco Totti.

La mossa avrebbe coinvolto proprio la figlia Isabel. Ma cosa è successo davvero? Continuate a leggere l’articolo per scoprire tutti i dettagli dell’accadimento.

L’offesa di Totti a Ilary

Prima che accadesse il fatto, Noemi Bocchi era già stata identificata dai principali settimanali italiani, che l’hanno sempre considerata la nuova fidanzata del Pupone. L’avevano vista e fotografata varie volte allo stadio, proprio vicino a Totti, come dimostra anche questo scatto:

Secondo alcuni, la relazione andrebbe ormai avanti da circa un anno, dopo la separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice, avvenuta per motivi sconosciuti.

Alcuni pensano sia stata dovuta al tradimento di Totti con Noemi, altri all’invaghimento di Ilary per un giovane di cui non si conosce l’identità.

Ciò che si sa è che, però, i paparazzi sono ormai fissi sotto casa di Noemi Bocchi, dove Francesco Totti avrebbe trascorso numerose nottate.

Di recente è stato avvistato nei paraggi anche in compagnia di altri amici, che sarebbero già amici di entrambi. Ma le cose si sarebbero spinte anche oltre.

Secondo le fonti, infatti, Totti avrebbe portato in casa della Bocchi anche la piccola Isabel per farla giocare con i figli della donna.

Secondo quanto trapela, questo gesto non sarebbe stato gradito ha fatto dall’ex moglie e conduttrice Mediaset Ilary Blasi. La donna, infatti, dopo aver saputo dell’accaduto, sarebbe tornata in città proprio per riprendersi Isabel e volare con lei in Croazia.

Si tratta soltanto di rumors che però stanno circolando in maniera insistente negli ultimi giorni.

E voi cosa ne pensate? Credete davvero che Hillary si sia offesa per la mossa fattale dall’ex marito? Fateci sapere!