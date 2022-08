“Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre”, la dolcissima dedica di Ilary a Totti commuove tutti

Ilary Blasi sconvolge tutti. La dolcissima dedica della conduttrice Mediaset a Totti commuove il web. Ecco che cosa sta accadendo.

Ilary Blasi pentita della separazione da Francesco Totti? Arriva la dedica d’amore che emoziona i social.

Ilary Blasi commuove il web

Sono trascorse diverse settimane da quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex calciatore della Roma, si sono detti addio. Come un fulmine a ciel sereno, poco più di un mese e mezzo fa, la ex coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio, un amore arrivato al capolinea, si dice, per il tradimento di Francesco nei confronti di Ilary.

Noemi Bocchi, la donna della discordia, avrebbe sfasciato una delle famiglie più belle della televisione italiana distruggendo un amore che durava da 20 anni e ferendo il cuore di tre creature, Cristian, Chanel e Isabel che oggi devono fare i conti con una famiglia divisa in due.

Nonostante Ilary si sia distraendo dal tornado mediatico che l’ha travolta, facendo le valigie e girando l’Italia e il mondo in lungo e in largo, è proprio lei che sorprende tutti. Arriva la dolce dedica d’amore che fa commuovere il web. Che la Blasi abbia avuto un ripensamento? Si è forse pentita di aver rotto il suo matrimonio con lo sportivo?

La dedica social della conduttrice fa venire la pelle d’oca

Ilary Blasi sa come sorprendere. A distanza di oltre 4 settimane dalla separazione da Francesco Totti, arriva una dedica d’amore, forse proprio a lui dedicata, che lascia tutti di stucco.

Mentre il pupone continua le sue vacanze a Sabaudia e sui social non mette piede, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sta mostrando ogni giorno sul suo profilo Instagram e spesso su Tik Tok, condividendo con i suoi milioni di seguaci le sue vacanze che sembrano infinite.

E proprio da Tik Tok arriva un video che lascia senza parole. Nel filmato in questione che ha fatto il giro del web, si vede la conduttrice scendere le scale di un aereo insieme alla piccola di casa Totti-Blasi, l’ultimogenita Isabel.

Le due, mamma e figlia, sono dirette in Croazia per godersi qualche altro giorno di mare prima di ritornare in città. In questo breve frame nel quale Isabel e Ilary sono mano nella mano, di sottofondo si può sentire una canzone che è “D’improvviso” di Lorenzo Fragola.

In particolare, la Blasi ha selezionato questa frase:

“Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre”.

Il gossip si è scatenato. Molti utenti social hanno letto nella canzone scelta dalla conduttrice Mediaset un chiaro riferimento alla fine della sua storia d’amore con Francesco Totti. Che questa frase in particolare sia dedicata al pupone?

Ilary e Francesco sono sempre stati una delle coppie più belle del panorama televisivo italiano e la fine del loro matrimonio ha scosso davvero tutti. La conduttrice forse sta ritornando sui suoi passi? Vuole darsi un’altra possibilità con il calciatore?

Per il momento, questo resta il sogno di tanti fan che vorrebbero vedere nuovamente Ilary e Francesco insieme. Mai dire mai nella vita, lo sappiamo, l’amore fa giri immensi e poi ritorna.

Tante volte è accaduto che una coppia si separasse per poi ricongiungersi. Prendiamo per esempio Stefano e Belen che dopo la separazione, oggi hanno ricostruito la loro famiglia e sono felici più che mai. Molti si augurano che la stessa sorte possa toccare anche ai due ex coniugi Totti e Blasi.