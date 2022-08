Ruggine e calcare ostinato sul water, rimuovi tutto con questo magico ingrediente: ce l’hai in frigo

La pulizia del Water, lo sappiamo bene, può non essere un compito piacevole, ma va fatta, sia per l’igiene che per la manutenzione.

Ruggine e calcare ostinato sul water

Quando si lascia passare del tempo nelle operazioni di pulizia, il calcare può accumularsi e creare ostruzioni che pregiudicano il funzionamento di tubature e elettrodomestici. Per questo è consigliabile effettuare una manutenzione periodica per rimuoverlo. Nel caso del Water il calcare, oltre ad intasare i tubi, può lasciare antiestetiche macchie che possono essere di diverso colore a seconda dei minerali che contiene, principalmente calcio e magnesio. Ma anche antiestetiche striature di ruggine, quindi, come rimuovere il calcare dalla toilette? È importante tenere presente che abbiamo bisogno di prodotti in grado di sciogliere queste concentrazioni e pulire le macchie risultanti, quindi prodotti come il bicarbonato, l’aceto o il limone saranno utili, come avremo modo di spiegare in seguito.