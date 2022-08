“Rischio listeria”, ritiro in tutti i supermercati: questo prodotto è pieno di batteri | Lo mangi sempre

Oltre al fatto che, come si dice, i casi di contaminazione da listeria sono rari nei prodotti manifatturieri, è anche importante ricordare che per la maggior parte delle persone la listeriosi non è una condizione grave.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la patologia è asintomatica o con lievi sintomi gastrointestinali. Più raramente, alcune persone sperimentano una condizione simile a quella di una comune gastroenterite, con febbre, mal di testa, mal di stomaco e vomito.

Tuttavia, in determinate condizioni l’esito può essere grave. In quelle persone che hanno un sistema immunitario indebolito (come bambini piccoli, anziani o pazienti immunodepressi) può causare sintomi gravi ed è noto soprattutto per causare aborti nelle donne in gravidanza.