Passeggeri bloccati nell’Eurotunnel: 5 ore di paura

Passeggeri bloccati nell’Eurotunnel che attraversa il Canale della Manica a causa di un allarme sul treno. Oltre 5 ore di attesa sotto il livello del mare prima di essere recuperati.

Un incubo quello vissuto dai passeggeri del treno che, ieri 23 Agosto, si accingevano ad attraversare il Canale della Manica. L’allarme che segnala un guasto al treno è scattato e i passeggeri sono stati costretti ad evacuare in un tunnel di servizio.

Passeggeri bloccati nell’Eurotunnel

Una scena da film, come ha riferito un passeggero, quella vissuta ieri sul treno Le Shuttle che attraversa l’Eurotunnel sotto il Canale della Manica.

Il treno collega Folkestone a Calais ed è lungo 37,9 km nella sua parte subacquea. Ha dato una svolta ai collegamenti che altrimenti, via nave, sarebbero stati molto più lunghi. Le Shuttle non è soltanto un treno passeggeri ma consente di portare la propria auto come accade in traghetto.

Ieri però inaspettatamente l’allarme che segnala un guasto al treno è scattato scatenando molta paura. Sono state attivate le procedure di evacuazione in caso di emergenza. I viaggiatori sono rimasti bloccati nell’Eurotunnel e sono stati fatti scendere a piedi.

Dopodiché, gli addetti alla sicurezza dell’azienda, li hanno indirizzati all’interno di un tunnel di servizio. Sono state ore di panico per la scarsa comunicazione e il non sapere che cosa stesse accadendo ha aumentato l’ansia e la paura.

Oltre 5 ore di paura

Per i passeggeri bloccati nell‘Eurotunnel le 5 ore di attesa prima di poter salire sul treno sostitutivo sono sembrate una vita. Sono arrivate molte testimonianze che hanno raccontato attimi difficili da gestire.

Molte persone presenti, all’idea di essere bloccati sotto il livello del mare senza via di fuga, hanno sviluppato attacchi di panico. Erano presenti anche anziani e bambini piccoli e la gestione della situazione non è stata facile.

Ovviamente lo stop improvviso ha causato disagi alla circolazione e soprattutto nella gestione dei passeggeri che avrebbero dovuto viaggiare nelle ore successive. Si è verificato però più caos nel flusso di passeggeri nella tratta in partenza da Calais. È stato chiesto difatti a tutti di non recarsi alle partenze prima delle 6 di questa mattina del 24 Agosto.

Il portavoce dell’azienda ha spiegato che non si è trattato di un guasto vero e proprio. Nonostante ciò se gli allarmi suonano la procedura porta ad indagare sulla causa anche senza guasto apparente.

Attimi di paura che fortunatamente hanno causato soltanto paura e preoccupazione ma nessuna complicazione differente. Dopo lunghe ore di attesa i passeggeri bloccati nell‘Eurotunnel sono saliti su un treno sostitutivo che li ha riportati a destinazione e soprattutto in superficie.